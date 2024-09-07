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Yerel Peçeteye emzirilmiş bonzai ele geçirildi
Yerel

Peçeteye emzirilmiş bonzai ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-09-07 11:33:00 -
Peçeteye emzirilmiş bonzai ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 430 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Ardından araçta bulunan ve ismi açıklanmayan şahsın üst aramasını yapan ekipler 430 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai isimli uyuşturucu ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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