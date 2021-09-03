PCR testi sağlık ocakları yapıyor mu? PCR testi sağlık ocağında yapılır mı?

PCR testi ücretli mi ücretsiz mi? PCR testi nasıl yapılır? İşte detaylar... Koronavirüs şüphelisi vatandaşlar için PCR testi isteniyor. 6 Eylül’de okulların yüz yüze olarak açılacak olması nedeniyle okul çalışanları, öğretmen ve öğrencilerden aşı olmayanlar düzenli PCR testi yaptıracak. PCR testi konusunda Kabine toplantısı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa pcr testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarından düzenli pcr testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.” demişti.

Aşı olmayan herkes PCR testi mi yaptıracak?

PCR testi zorunlu mu oldu? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Koronavirüs aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları, işyeri işveren tarafından istenebilecek. Test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere İş yerinde kayıt altında tutulacak.

Sağlık ocaklarında PCR testi yapılıyor mu?

Koronavirüs testi Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelerde, semptom gösteren vatandaşlara yapılmaktadır. Yani, eğer bir kişi Covid-19 belirtisi yaşamıyorsa, nerede olursa olsun o kişiye Korona testi yapılmıyor. Sağlık ocağında PCR testi yapılamıyor. PCR testi devlet hastanelerinde ve özel kliniklerde yaptırılıyor.

PCR testi ücretsiz mi?

PCR testleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane ve kurumlarda ücretsiz olarak yapılır. Ancak özel klinikler ve hastaneler bu test için ücret istemektedir. Sağlık Bakanı Koca "Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.

PCR testi nasıl yapılır?

PCR testi nereden yapılıyor? Koronavirüs şüphelisi biri hastaneye gittiğinde burun ve boğaz örnekleri alınıyor. Örnek virüsün canlı kalmasını sağlayan bir yaşam ortamına yani "besi" ortamına alınıp labarotuvara gönderiliyor. Labratuvarda çıkan sonuca göre kişinin pozitif ya da negatif olduğu belli olur.