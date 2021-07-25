PCR testi nedir? PCR testi nerede yaptırılır ne kadar?

PCR testi güvenli mi? Koronavirüs pozitif olan kişinin belirlenmesi için PCR testi son derece önemli. Hastalık şüphesi olanlar PCR testinin güvenli olup olmadığını nerelerde yapıldığını araştırıyor.

PCR testi nedir?

PCR; moleküler bir tanı tekniğinin adıdır. PCR tekniği, şu anda tanı alanındaki en ileri teknik durumundadır. PCR tekniğinin üstünlüğü, çok az sayıdaki bir mikrobu da tespit edebilmesidir. Çünkü PCR tekniğinin esası, az sayıdaki etkenleri de çoğaltarak ölçülebilir hale getirmeye dayanmaktadır. Bu nedenle, hastalık etkenleri çok az sayıda olsalar bile, PCR testi ile erken dönemde ve hızlı şekilde tespit edilebilmektedirler.

PCR testi nerede yaptırılır ne kadar?

PCR testi için kişilerden sürüntü örneği alınıyor. Uzmanlar PCR testlerinin son derece güvenli olduğunu ifade ediyor. PCR testleri hastanelerde yapılıyor. Özel hastane ya da laboratuvarlarda PCR testi için ücret alınıyor. Sağlık Bakanlığı test ücreti için en yüksek limiti 250 lira olarak belirlemişti. Devlet ve üniversite hastanelerinde test ücretsiz yapılıyor. PCR testi sonuçları 1 ila 3 gün arasında çıkıyor.