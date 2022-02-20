Pazının faydaları nelerdir?

Pazı, toprak seçiciliği olmayan kolay bir bitkidir. Ülkemizde Ege, Marmara ve Akdeniz'de bolca yetişmektedir. Diğer bölgelerde bahçe tarımında da yetişebilir.

Pazı nedir ne işe yarar?

Yabancı ıspanak olarak da bilinen, iri ve geniş yapraklı bir kış sebzesi olan pazı çeşitli şekillerde tüketilebiliyor. Kalsiyum, magnezyum, K ve C vitamini bakımından oldukça zengin olan pazı, kemik ve dişlerin güçlenmesi ile saçların canlı görünmesinde etkili oluyor. Sindirim sistemi için de yararlı olan pazı hem çiğ hem de pişirilerek tüketilebiliyor.

Pazı, lifli içeriği nedeniyle sindirim sisteminin dostu bir besin olarak ön plana çıkmaktadır. Hazmı kolaylaştırmada, sindirim sistemini çalıştırma ve kabızlığı önlemede rahatlıkla kullanılabilir. Bu özellikleri nedeniyle gaz sorununa da yol açmayan pazı, emziren anneler tarafından da rahatlıkla tüketilebilir. Pazı özellikle de pazı suyunun tüketilmesinin damar sertliğinin giderilmesinde etkili olduğu bilinmektedir. Pazı kalsiyum, magnezyum, K vitamini ve C Vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu sebeple kemikleri güçlenmesinde oldukça etkilidir. Bunun yanında saçların canlı görünmesi ve dişlerin güçlenmesin de rol oynar.

Pazının faydaları

Pazının tüketilmesi ya da suyundan saç maskesi yapılması saç sağlığı bakımından faydalı olabilmektedir

Pazı, çocuklar tarafından da rahatlıkla tüketilebilir. Çocuklarda özellikle kemiklerin büyümesi ve gelişimine yardımcı olur. 100 gram pazıda yaklaşık olarak 3.0 mg demir bulunmaktadır. Kırmızı kan hücresi üretimini desteklediği için kansızlık yaşayan kişilerin pazı tüketmesi olumlu sonuçlar vermektedir. Kalp krizi riskini önlemede rol oynar. Pazıda, roka, kırmızı pancar ve fesleğen de olduğu gibi nitrat bulunmaktadır. İçeriğindeki nitrat sayesinde kanın pıhtılaşmasını önleyen pazı kalp krizi riskini azaltmaktadır. Pazı antioksidan özelliği olan bir sebzedir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde antikanser özelliğinin olması kansere karşı koruyucu olduğunu gösterir. Özellikle kolon kanserini önlemeye yardım eder. A, C, D ve K vitaminleri bakımından zengin olan pazı, bu özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Özellikle mevsiminde pazı tüketilmesi kış hastalıklarına karşı koruyucu kalkan vazifesi görür. Demir eksikliği; halsizlik, sürekli yorgunluk hali, konsantrasyon sorunları ve ilgisizlik gibi belirtilerle kendini belli edebilir. İçeriğinde bulunan demir nedeniyle pazının, demir eksikliğini önleyici özelliği olduğu bilinmektedir. Bu nedenle pazı tüketimi; halsizlik, depresyon ve yorgunluğa iyi gelir. Pazı tüketimi, vücuttaki bazı deri hastalıklarına iyi gelebilir. Pazı, basur yani hemoroid rahatsızlığına iyi gelir. İdrar söktürücü özelliği olan pazı, özellikle idrar yolu iltihabına iyi gelmektedir. Pazının içeriğinde yüksek miktarda beta karoten bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde göz sağlığına iyi gelir. Diyabet riski altında olan ya da diyabet hastalığı olan kişiler rahatlıkla pazı tüketebilir. Bu şifalı sebze kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardım eden siringik asit ve lifler içerir. Pazının tüketimi, diyabet hastalığına iyi gelir. Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Diyabet riski altındakiler ya da diyabet hastası olanlar mutlaka bol bol yeşil yapraklı sebzeler tüketmelidir. Pazı, iyi bir folik asit deposudur.

Anne karnındaki bebeğin beyin ve sinir gelişiminde hayati rol oynayan fosik asit ihtiyacının karşılanması için gebe kadınların pazı tüketmesi önerilmektedir. Pazı nasıl tüketilmelidir? Oldukça faydası olan pazının tüketimi de oldukça kolaydır. İlk olarak pazının bol su ile yıkanması gerekmektedir. Sonrasında pazı, çiğ ya da sulu yemek olarak tüketilebilir. Haşlanın pazının suyu da atılmayarak rahatlıkla tüketilebilir. Pazıyı çocuklar tüketebilir mi? Hem kemik gelişimi hem de bağışıklık sistemini güçlendirmek için çocukların pazı tüketmesi önerilmektedir. Bebeklerin pazı tüketmesinde bir sorun yoktur ancak bebeğe ilk kez pazı yedirilecekse çocuk doktoruna danışarak hareket etmek daha sağlıklıdır. Pazı diyetlerde kullanılabilir mi? Besin değeri oldukça yüksek olan pazının kalori değeri ise düşüktür. 100 gram pazıda 22 kcal bulunmaktadır. Yüksek lif oranı nedeniyle sindirim sistemini düzenlerken tokluk hissi de vermektedir. Diyetlerde hem pazı hem de pazının suyu rahatlıkla kullanılabilir. Ancak yumurtalı pazı, pirinçli pazı ya da pazı kavurması şeklinde tüketilmesi halinde kalori miktarının da artacağı unutulmamalıdır.