  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Pazı kavurma tarifi | Pazı kavurma nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pazı kavurma tarifi | Pazı kavurma nasıl yapılır?

Pazı kavurma tarifi | Pazı kavurma nasıl yapılır? Pazı piştiği zaman sulu bir yemeğe dönüşür. Sulu yemekleri sevmeyenler için pazıyı kavurarak daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Peki, Pazı kavurma nasıl yapılır? Pazı kavurma tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-08 23:39:00 -
Pazı kavurma tarifi | Pazı kavurma nasıl yapılır?

Pazı kavurma tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 demet pazı, 3 adet soğan, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber

Pazı kavurma nasıl yapılır?

Soğanları küp küp doğrayın ve zeytinyağı ile kavurun. Daha sonra pazıları çok minik olmayacak şekilde doğramanız gerekir. Kavrulan soğanların içine pazıyı ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun. Kavrulduktan sonra tuzunu karabiberini ve pul biberi eklemeyi unutmayın. Ocaktan alıp afiyetle yiyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak yanına yoğurt koyup servis edebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bize savaş açtılar' O Türkler ABD'nin hedefinde
Dünya

'Bize savaş açtılar' O Türkler ABD'nin hedefinde

Amerika Birleşik Devleti New York Federal mahkemesi, Ayyıldız Tim Türk Hacker grubuna 'ABD'ye siber savaş açtığı' gerekçesiyle soruşturma ba..
Gerçekler yüzüne vurulunca zoruna gitti! Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açacakmış
Gündem

Gerçekler yüzüne vurulunca zoruna gitti! Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açacakmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkındaki gerçekleri yüzüne vurması zoruna giden Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'a dava açacağını..
İmzalar atıldı! Türkiye'den flaş Afrika hamlesi
Ekonomi

İmzalar atıldı! Türkiye'den flaş Afrika hamlesi

Cezayir'de bir ulusal kanalda katıldığı programda iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve kültürel ilişkileri değerlendiren Büyükelçi Mahinur ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay