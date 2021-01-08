Pazı kavurma tarifi | Pazı kavurma nasıl yapılır?
Pazı kavurma tarifi | Pazı kavurma nasıl yapılır? Pazı piştiği zaman sulu bir yemeğe dönüşür. Sulu yemekleri sevmeyenler için pazıyı kavurarak daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Peki, Pazı kavurma nasıl yapılır? Pazı kavurma tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Pazı kavurma tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
1 demet pazı, 3 adet soğan, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber
Pazı kavurma nasıl yapılır?
Soğanları küp küp doğrayın ve zeytinyağı ile kavurun. Daha sonra pazıları çok minik olmayacak şekilde doğramanız gerekir. Kavrulan soğanların içine pazıyı ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun. Kavrulduktan sonra tuzunu karabiberini ve pul biberi eklemeyi unutmayın. Ocaktan alıp afiyetle yiyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak yanına yoğurt koyup servis edebilirsiniz.