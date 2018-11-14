Pazı çorbası tarifi
Pazı kış mevsimi sebzelerindendir. Lezzetli olduğu gibi çok da faydalı. İşte pazı çorbası tarifi…14 Kasım 2018 Çarşamba 22:55
MALZEMELER
1 soğan
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 havuç
1 kereviz
1 patates
5 su bardağı et suyu
1 demet pazı
Yarım tatlı kaşığı tuz
ÜZERİ İÇİN
Çırpılmış krema
Değirmen karabiber
HAZIRLANIŞI
Yemeklik doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsakları zeytinyağında haﬁf soteleyin. Küp doğradığınız havuç, kereviz ve patatesi ilave edip birkaç dakika daha soteleyin. Et suyununu ve tuzu ilave edip kaynamaya bırakın. Et suyu kaynadıktan sonra yıkayıp ince doğradığınız pazı yapraklarını ilave edin. Sebzeler iyice yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Çorbayı servis tabaklarına paylaştırın. Üzerlerini çırpılmış krema ve değirmen karabiber ile süsleyerek sıcak servis yapın.
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