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Pazı çorbası tarifi

Pazı kış mevsimi sebzelerindendir. Lezzetli olduğu gibi çok da faydalı. İşte pazı çorbası tarifi…

14 Kasım 2018 Çarşamba 22:55
Pazı çorbası tarifi

MALZEMELER

1 soğan
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 havuç
1 kereviz
1 patates
5 su bardağı et suyu
1 demet pazı
Yarım tatlı kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN

Çırpılmış krema
Değirmen karabiber

HAZIRLANIŞI

Yemeklik doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsakları zeytinyağında haﬁf soteleyin. Küp doğradığınız havuç, kereviz ve patatesi ilave edip birkaç dakika daha soteleyin. Et suyununu ve tuzu ilave edip kaynamaya bırakın. Et suyu kaynadıktan sonra yıkayıp ince doğradığınız pazı yapraklarını ilave edin. Sebzeler iyice yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Çorbayı servis tabaklarına paylaştırın. Üzerlerini çırpılmış krema ve değirmen karabiber ile süsleyerek sıcak servis yapın.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 22:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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