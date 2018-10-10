Pazen parçası parlatmaya yeter...



Pencere camlarını siz silersiniz; pırıl pırıl olur ve sanki size inat; akşamına, bilemediniz sabahına yağmur iner. Yağmur damlaları camları döverken içiniz cız eder. Size yine iş çıkmıştır. Bundan kurtulmanızın basit bir yolu var. Camlarınızı güzelce sildikten sonra, bir miktar gliserin kullanıp son defa silin.

Gerçi şimdilerde mikrofiber bezler çıktı. Bunların bir kısmı ithal. Bayağı da pahalı. Onlarla cam silerken iz kalmıyor diye para veriyorsunuz. Camlarda iz kalmamasının en ucuz, en bilinen yolu gazete kağıdı ile silmektir. Bezle sildiğiniz camlarınızın son kurulamasın gazete kağıdı ile yapın, olup bitsin! Diyelim o olmadı. Cam silerken pekalâ pazen kullanabilirsiniz. Pazen en iyi cam silicidir. İz bırakmaz. İz bırakanlar pamuklu kumaşlardır..

Hadi söz camdan açılmışken, biraz da cam kırıklarından bahsedelim. Yere düşüp de kırılıp tuzla buz olan cama mı üzülürsünüz, yoksa bir o kadar da kırıkları nasıl toplayacağınıza mı.. Elektrik süpürgesine tutmak, evet en iyi çözümdür. Ama onun bile kıymık kıymık camları toplayamadığı oluyor. O zaman yapacağınız camın kırdığı bölgeyi bir güzel ıslak bezle silmektir. Islak bezin, elektrik süpürgesinin toplayamadıklarını da toplayacağından emin olabilirsiniz..