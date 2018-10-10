THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Pazen parçası parlatmaya yeter...

Ya gidip bir sürüpara vererek cam silecek kimyasallar alırsınız ya da...

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:51
Pazen parçası parlatmaya yeter...


Pencere camlarını siz silersiniz; pırıl pırıl olur ve sanki size inat; akşamına, bilemediniz sabahına yağmur iner. Yağmur damlaları camları döverken içiniz cız eder. Size yine iş çıkmıştır. Bundan kurtulmanızın basit bir yolu var. Camlarınızı güzelce sildikten sonra, bir miktar gliserin kullanıp son defa silin.

Gerçi şimdilerde mikrofiber bezler çıktı. Bunların bir kısmı ithal. Bayağı da pahalı. Onlarla cam silerken iz kalmıyor diye para veriyorsunuz. Camlarda iz kalmamasının en ucuz, en bilinen yolu gazete kağıdı ile silmektir. Bezle sildiğiniz camlarınızın son kurulamasın gazete kağıdı ile yapın, olup bitsin! Diyelim o olmadı. Cam silerken pekalâ pazen kullanabilirsiniz. Pazen en iyi cam silicidir. İz bırakmaz. İz bırakanlar pamuklu kumaşlardır..

Hadi söz camdan açılmışken, biraz da cam kırıklarından bahsedelim. Yere düşüp de kırılıp tuzla buz olan cama mı üzülürsünüz, yoksa bir o kadar da kırıkları nasıl toplayacağınıza mı.. Elektrik süpürgesine tutmak, evet en iyi çözümdür. Ama onun bile kıymık kıymık camları toplayamadığı oluyor. O zaman yapacağınız camın kırdığı bölgeyi bir güzel ıslak bezle silmektir. Islak bezin, elektrik süpürgesinin toplayamadıklarını da toplayacağından emin olabilirsiniz..

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:51
  1. cam silme
  2. cam silmenin püf noktası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den 'Direkt Turizm Hamlesi'! 'Turkey' yerine 'Turkish'
    1. Türkiye'den 'Direkt Turizm Hamlesi'!..
    2. Tarihi köprüde kazı yaparken..
    3. Başkan Erdoğan'a hakaret eden kişi..
    4. İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik..
    5. Denetimler sıklaştı, satışlar patladı!..
    6. Kaya tırmanışında kaybolan..
    7. İŞKUR en az ilkokul mezunu 72 bin..
    8. Libya'da İtalyan teknelerine el konuldu
    9. Cami girişine bağış için çelik para..
    10. Çankırı'da 170 yıllık tüfek ele..
    11. Emniyetin önünde öldürüldü! İnanılmaz..
    12. Bedenimizdeki rakamlar küçük dilinizi..
    13. Safer ayında belalardan korunmak için..
    14. KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre:..
    15. Ev hanımlığını hor görmeyin
    16. Dizde kireçlenmeye ameliyat çare değil
    17. FETÖ'cü hakim çifte 15 yıl hapis!
    18. İdeal doğum kilosu ne kadar olmalı?
    19. Safer ayının ilk ve son Çarşamba günü..
    20. Diş çıkaran bebeğe yeşil soğan!
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?