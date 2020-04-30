  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Pazaryerlerinde korona virüs tedbirleri sürüyor

AYDIN (İHA) – Korona virüs ile mücadele konusunda önemli çalışmalara imza atan Efeler Belediyesi, ilçedeki semt pazarlarında vatandaşlara maske dağıtıp ateş ölçümü yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:15:20 -
Pazaryerlerinde korona virüs tedbirleri sürüyor

AYDIN (İHA) – Korona virüs ile mücadele konusunda önemli çalışmalara imza atan Efeler Belediyesi, ilçedeki semt pazarlarında vatandaşlara maske dağıtıp ateş ölçümü yaptı.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla, belediye çalışanları, tüm dünyada 200 binden fazla insanın ölümüne neden olan korona virüs salgınının ilçede yayılmasının önüne geçmek amacıyla semt pazarlarında tedbirler geliştirmeye devam ediyor.


Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana başta dezenfeksiyon işlemleri olmak üzere birçok çalışmaya imza atan Efeler Belediyesi, özellikle halkın yoğun olduğu semt pazarlarında önlemler alıyor. Tek bir noktadan dezenfeksiyon tünelinden geçilerek girilen pazar yerlerinde örnek bir çalışmaya imza atıldı. Efekent, Fatih, Eski Otogar ve Nevzat Biçer Parkı yanında kurulan yeni pazar yerinde girişlerde ateş ölçümü yapıldı, satış yapan esnaflara ve vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirildi. Bu sayede Efelerli vatandaşların alışverişlerini daha güvenli bir şekilde yapmaları sağlandı. Pazar yerlerinde maske dağıtımının rutin olarak devam edeceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı