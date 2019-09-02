Pazaryeri’nde ‘Zafer Kupası’ Elo Satranç turnuvası sona erdi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen ‘Zafer Kupası’ Elo Satranç turnuvası sona erdi dereceye giren oyuncular ödüllendirildi.

Pazaryeri Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi, Baş antrenör ve ulusal hakem Cumhur Babaoğlu’nun düzenlemiş olduğu ‘Zafer Kupası’ Elo Satranç turnuvası oynanan müsabakalar ile sona erdi. Pazaryeri ilçesinde gerçekleşen 30 Ağustos tarihinde başlayıp 1 Eylül’de sona eren ‘Zafer Kupası’ Elo Satranç turnuvasında otuz sekiz farklı ilden 240 oyuncusu turnuvaya katıldı. Yapılan müsabakalarda 7 tur İsviçre sistemi üzerinden oynandı, 8 yaş altı 10 yaş altı 12 yaş altı ve Elo grubu olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildi ve12 hakem görev yaptı. 12 yaş altında 1. Çağatay Altın, 2. Nurseda Dal, 3. Yiğit Sözer. 10 yaş altında 1. Emir Arda Yılmazer, 2. Bedirhan Bekri, 3. Bulut Birşen.8 yaş altında 1. Oğuz Yılmaz, 2. Arya Aydoğan, 3. Can Şimşek. Elo grubunda 1. Necmettin Korkmaz, 2. Serkan Yeke, 3. Elnur Aliyev, 4. Bülent Erşahin, 5. Ömer Melik Sarıdağ oldu.

Dereceye girenler, Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin den ödüllerini aldılar. Pazaryeri ilçesinde böyle bir Turnuvanın ilk kez gerçekleştiğini belirten Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ödül töreninde yaptığı açıklamada, “‘Zafer Kupası’ Elo Satranç turnuvasına katılan oyunculara ve beraberinde gelen ailelerine ilçemize geldiğiniz için çok memnun oldum hepinize teşekkür ederim. İlçemizi sizin sayenizde tanıtma fırsatı bulduk bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi, Baş antrenör ve ulusal hakem Cumhur Babaoğlu’na teşekkür ederim” ifadesinde bulundu.

Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven de Pazaryeri ilçesinde gerçekleşen ‘Zafer Kupası’ Elo Satranç turnuvasına katılan oyunculara ve ailelerine teşekkür etti.

Başkan Tekin, ödül töreni öncesi turnuva düzenleyicisi Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi, Baş antrenör ve ulusal hakem Cumhur Babaoğlu’na Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde yapılmış çömlekten cezve ve fincan takımı hediye etti.

Baş antrenör ve ulusal hakem Cumhur Babaoğlu ise Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e hediyesi için teşekkür ederken, “Türkiye Satranç Federasyonu ve Pazaryeri Belediyesinin beraber düzenlemiş olduğu turnuvada katılımcı sayısı çok yüksekti. Oyuncu arkadaşlar çok güzel müsabakalar gerçekleştirdi, hepsini kutlarım başarılar dilerim” dedi.

Babaoğlu da, Ankara’da Belediye Başkanı Zekiye Tekin adına diktiği fidanın sertifikasını takdim etti.