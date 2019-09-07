Pazaryeri sokakları yeni görünümüne büründü.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde uzun zamandır devam eden sokak sağlıklaştırma çalışmalarının sonuna gelindi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında Pazaryeri ilçesinde bulunan tarihi binalarda restorasyon çalışmaları başlatmıştı. Pazaryeri ilçesindeki tarihi binalar tarihi dokusuna uygun bir şekilde restorasyonu yapılarak ilçeye güzel bir görünüm kazandırdı. Pazaryeri ilçesindeki çalışmaların sonuna gelen ekipler pazaryeri ilçesindeki restorasyonu çalışmalarının bittiğini ve sadece bazı binalarda küçük işlerin yapılması ile tamamlanacağını belirttiler. İlçedeki bazı esnaflar ise çalışmaların çok uzun sürdüğünü, çalışmalar sırasında işyerlerinin uzun bir süre açamadıklarını belirterek sokak sağlıklaştırma çalışmalarının bitmesine çok sevindiler. İlçedeki sokaklarda restorasyonu yapılan evler ile Pazaryeri sokakları yeni görünümü ile herkesin beğenisini kazandı.