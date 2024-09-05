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Yerel Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliğine Tahir Oğul atandı
Yerel

Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliğine Tahir Oğul atandı

Yeniakit Publisher
2024-09-05 14:08:00 -
Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliğine Tahir Oğul atandı

Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliğine Tahir Oğul atandı.

Uzun yıllar Bozüyük'te çeşitli birimlerde başarıyla hizmet eden Başkomiser Tahir Oğul, Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliğine atandı. Tahir Oğul, 2000 yılında Bayburt Polis Okulundan mezun olduktan sonra yurt içinde ve dışında birçok görevde bulundu.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde önce komiser daha sonra başkomiser rütbesi ile Büro Amiri olarak 7 yıl görev yapan 24 yıldır emniyet mensubu Oğul, evli ve 3 erkek çocuk babası.

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