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Pazartesi sendromu fonksiyonel antrenman ile atılacak

Akmerkez, yaz boyunca gerçekleştirdiği spor etkinlikleri dahilinde fonksiyonel antrenman programı hazırladı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:07
Pazartesi sendromu fonksiyonel antrenman ile atılacak

Akmerkez, yaz boyunca gerçekleştirdiği spor etkinlikleri dahilinde fonksiyonel antrenman programı hazırladı.


Akmerkez, haftanın ilk iş gününün yorgunluğunu açık havada spor yaparak atmak isteyenler için Adidas Runners koçları ile Üçgen Teras’ta fonksiyonel antrenman programı hazırladı. Vücudun işlevsellik kazanmasını amaçlayan hareketlerden oluşan fonksiyonel antrenman ile katılımcılar; hız, esneklik ve denge kazanırken aynı zamanda daha dayanıklı hale gelecekler.


Kontejanın sınırlı olduğu etkinlik, saat 20.00’da başlayacak.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:07
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