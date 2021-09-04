Pazartesi günü altın alacaklar dikkat! Uzman isim ABD'deki bir gelişmeyi paylaştı

Altın fiyatlarındaki normal seyir devam ediyor. Piyasalar ABD'den gelen verilere odaklanmış durumda. Analist Eren Şengezer'den çarpıcı bir tahmin geldi.

Kriptokoin'in haberine göre, Konferans Kurulu tarafından Salı günü yayınlanan veriler, ABD‘de Tüketici Güveninin Temmuz’daki 125,1’den Ağustos’ta 113,8’e düştüğünü ve 124 olan piyasa beklentisinin gerisinde kaldığını ortaya koydu. Bu rapor, piyasalarda gözle görülür bir tepki uyandırmadı. Çarşamba günü, Otomatik Veri İşleme (ADP) Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan aylık veriler, özel sektör istihdamının 374.000 arttığını gösterdi. Bu okuma, analistlerin 613.000 tahminini geniş bir farkla kaçırdı ve doları rakiplerine karşı zayıflamaya devam etmeye zorladı.

Ancak bu hayal kırıklığı oluşturan verilere rağmen risk akımları piyasaları domine etmeye devam etti ve altının talep bulmasını zorlaştırdı. Bu arada, ISM İmalat PMI Temmuz’daki 59,5’ten Ağustos’ta 59,9’a mütevazı bir şekilde iyileşti. Ancak İstihdam Endeksi imalat sektörü istihdamında bir daralmaya işaret ederek 49’a ulaştı. ABD Çalışma Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, haftalık İlk İşsizlik Başvurularının önceki 354.000’den 28 Ağustos’ta sona eren haftada 340.000’e düştüğünü duyurdu. Ek olarak, Challenger İş Kesintileri Ağustos ayında 15.723 ile 1997’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bununla birlikte, yatırımcılar Cuma günkü istihdam raporu öncesinde bu rakamlara çok az dikkat ettiler veya hiç etmediler.

Daha önce belirtildiği gibi, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, ABD’de Tarım Dışı İstihdamın Ağustos ayında 235.000 arttığını bildirdi. Bu değer, 750.000’lik piyasa tahminini kaçırdı ve ABD Dolar Endeksi, yatırımcıların Fed’in varlık daralmasını geciktirerek fiyatlaması ile 92.00 seviyesinin altında bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Olumlu bir kayda göre, İşgücüne Katılım Oranı %61.7’de sabit kalırken, İşsizlik Oranının %5,4’ten %5,2’ye düştüğünü gösterdi. Son olarak, ISM Hizmetleri PMI Temmuz ayında 64,1 olarak belirlenen rekor seviyeden Ağustos ayında 61.7’ye düştü, ancak bu veriler piyasa katılımcıları tarafından büyük ölçüde göz ardı edildi.

Gelecek hafta altın fiyatları nelerden etkilenebilir?

Önümüzdeki haftanın başında herhangi bir üst düzey veri yayını olmayacak. Çarşamba günü, Federal Rezerv Bej Defterini yayınlayacak ve yatırımcılar, Fed’in 13 bölgesindeki fiyat baskıları ve işgücü piyasasının sıkılığı hakkında ipuçları arayacaklar. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz Kararı’nı açıklayacak ve Para Politikası Kararı Açıklaması’nı sunacak. Haftanın başlarında, bazı ECB politika yapıcıları acil varlık alımlarında yavaşlamayı desteklerini dile getirdiler.

ECB’nin şahin bir hareketi USD’nin güçlü satış baskısı ile karşı karşıya kalmasına ve XAU/USD’nin haftanın ikinci yarısında yükselmesine yardımcı olabilir. Analiste göre, piyasadan önemli bir tepki alma olasılığı düşük olan haftalık İlk İşsizlik Başvuruları ve Ağustos Üretici Fiyat Endeksi verileri de ABD ekonomisine yansıyacak.

Altın fiyatları için haftaya hangi seviyeler görülebilir? Pazartesi günü sakin kalacak

Cuma günkü yükselişin ardından Eren Şengezer’e göre, günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesi kuzeye dönerek yükseliş momentumunda bir artışa işaret ediyor. Ek olarak Eren Şengezer’e göre, RSI 70’in altında kalıyor ve bu da XAU/USD’nin teknik olarak aşırı alımından önce yukarı yönde daha fazla yer olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Eren Şengezer’e göre, ABD’deki İşçi Bayramı tatili nedeniyle Pazartesi günü altın muhtemelen nispeten sakin kalacak ve ticaret hacimlerinin normal seviyelere döndüğü Salı günü ek kazançlar görülebilir.

İlk direnç Eren Şengezer’e göre, 1.855 dolar (Fibonacci Nisan-Haziran yükseliş trendinin %23.6 geri çekilmesi) öncesinde 1.845 dolar (statik seviye) seviyesinde bulunuyor. Flip tarafında Eren Şengezer’e göre, 1.830 dolar (statik seviye), 1.820 dolar (Fibonacci %38.2 geri çekilme) ve 1.810 dolar (200 günlük SMA) öncesi ilk destek görevi görür. Yalnızca en son seviyenin altında bir günlük kapanış Eren Şengezer’e göre, teknik görünümün yakın vadede düşüşe geçmesine neden olabilir.