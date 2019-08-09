Pazarlıkta elini incittiği dedeye ’geçmiş olsun’a gitti

Kayseri’de sattığı kurban için pazarlık yaptığı dedenin parmaklarını inciten besici, tatlı alarak geçmiş olsun ziyaretine gitti.

Kayseri’de geçtiğimiz günlerde Kocasinan ilçesinde bulunan Oymaağaç hayvan pazarında meydana gelen olayda, besici Orhan Kaya ile kurban almak için pazara gelen 70 yaşındaki Mustafa Ceviz arasında yapılan pazarlıkta, Ceviz’in parmakları incinmişti. Haberi alan besici Orhan Kaya, bugün tatlı alarak parmakları incilen Mustafa Ceviz’i evinde ziyaret etti. Yaşlı adamın elini öperek helallik isteyen Kaya, "O günden bugüne baya üzüntülüyüz. Amcamızın eli bizi gerçekten üzdü. Bu şekilde olması üzücü bir olay. 20 senedir bu işi yapıyorum ama Hacı amca gibi müşteri ilk defa geldi. Tek fiyat verip istediği paraya alan tek müşteri oydu. Pazarlık biraz fazla uzun sürdü. Hacı amcanın elleri de çatlamış. Bize de yakışan buydu" ifadelerini kullandı.

Mustafa Ceviz de, "O gün mal almak için bir arkadaşa gittik o da sert çıktı. Pazarlık yapalım diye elinden tuttuk ama tuttuğumuza pişman etti. Sallaya sallaya elimizi kolumuzu perişan etti. 13 bin 500 TL dedi, ben 12 verdim. ’İlla ver malının edeceği bu’ dedim. Ben de bu paradan fazla vermem dedim. Bu da elimi bırakmadı. Sıkınca bu hale geldi. Elimizin çatladığını eve gelince anladık. Evime geldiğimde her tarafım perişandı. Elimde şişmişti" şeklinde konuştu.