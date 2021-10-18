  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pazarlamacılar iyice zıvanadan çıktı! Erkeklere bile gönderiyorlar
Aktüel

Pazarlamacılar iyice zıvanadan çıktı! Erkeklere bile gönderiyorlar

Pazarlamacılar, mahremiyet, edep dinlemeden reklam bombardımanına devam ediyor. Kadınları ilgilendiren ürünlerin reklamları erkek vatandaşlara bile atılması tepki çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 00:23:00 -
Pazarlamacılar iyice zıvanadan çıktı! Erkeklere bile gönderiyorlar

 yeniakit.com.tr 

Pazarlamacılar, mahremiyet, edep dinlemeden reklam bombardımanına devam ediyor.

Kadın ve erkek farketmeksizin iç çamaşırı reklamı yapan bazı firmalar, kendilerince bir de gün uydurarak pazarlama yapıyor.

Mahremiyeti ihlal eden reklamlar vatandaşların tepkisini çekiyor.

İşte o gönderilen mesajlardan biri;

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hüseyin Gülerce açıkladı: Teröristbaşı Gülen Kılıçdaroğlu'na neden 'Çilingiroğlu' dedi?
Siyaset

Hüseyin Gülerce açıkladı: Teröristbaşı Gülen Kılıçdaroğlu'na neden 'Çilingiroğlu' dedi?

Gazeteci Yazar Hüseyin Gülerce FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na neden 'Çilingiroğlu' dediğini açıkladı..
Bakan Soylu'dan dikkat çeken çıkış: Sorun bakalım neden 8 ay sürdü?
Gündem

Bakan Soylu'dan dikkat çeken çıkış: Sorun bakalım neden 8 ay sürdü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Herkesin adresi belli. FETÖ'ye operasyon yapıyoruz, sesi İYİ Partiden geliyor. PKK'ya operasyon yapıyoruz, ..
Kadınlar imeceyle hazırlık telaşında
Kadın - Aile

Kadınlar imeceyle hazırlık telaşında

Kars'ın Kağızman ilçesinde kış hazırlığı yapan kadınlar, asırlık gelenekleri arasında yer alan erişteleri imece usulüyle keserek iplerde kur..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay