Pazarlamacılar iyice zıvanadan çıktı! Erkeklere bile gönderiyorlar
Pazarlamacılar, mahremiyet, edep dinlemeden reklam bombardımanına devam ediyor. Kadınları ilgilendiren ürünlerin reklamları erkek vatandaşlara bile atılması tepki çekiyor.
yeniakit.com.tr
Pazarlamacılar, mahremiyet, edep dinlemeden reklam bombardımanına devam ediyor.
Kadın ve erkek farketmeksizin iç çamaşırı reklamı yapan bazı firmalar, kendilerince bir de gün uydurarak pazarlama yapıyor.
Mahremiyeti ihlal eden reklamlar vatandaşların tepkisini çekiyor.
İşte o gönderilen mesajlardan biri;