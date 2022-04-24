Pazardaki fiyatlarda büyük değişim! Enflasyon mu, yoksa mazot mu düştü?

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA

Geçtiğimiz hafta 20 liranın üzerinde olan domates 10-12 liraya düşerken, 20 lira civarında olan kıvırcık da 10-12 lira bandına düştü. Pazarcı esnafı kıvırcık 20 lirayken daha fazla sattığını belirtirken, “Yarı yarıya düştü, alıcı yok” diye dertlendi.

Son aylarda fırsatçı stokçuların ve simsarların oyunları ile raflardaki etiketler ve fiyatlar üzerinden yapılan oyunlarla Ramazan ayı boyunca insanların alım gücü düşürülürken Ramazan ayının bitmesine yakın fiyatlar yarı yarıya düştü.

Ramazan Bayramı’nın bereketiyle geleceğinin müjdesini pazarlardaki fiyatların düşüşü göstermeye başladı. Başkentin en işlek ilçelerinden Çankaya’nın Balgat mahallesinde semt pazarında yaptığımız gözlemlerde Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayı boyunca yüksek seyreden fiyatlarda ani bir düşüş gözlemlendi. Geçtiğimiz haftaya kadar meyve ve sebze fiyatları neredeyse yeni rekorlara kadar yükselirken bu hafta havaların da ısınmasıyla yarı yarıya düşmeye başladı. Geçtiğimiz hafta aynı pazarda 20 liraya satılan kıvırcık ve marul bu hafta 12 lira ve altına düştü. El yakan domates ve salatalık fiyatları da aynı oranda düşüş gösterirken 20 liranın üzerinde olan domatesin kilosu 12 liradan 8/9 liraya kadar satılabiliyor. Patates ve soğan da gözle görülür bir düşüş yaşanmazken 35 liranın üzerinde olan sivri tatlı kıl biberin kilosu 15 liraya kadar satılmaya başladı.

Pazarcı esnafı şikayetçi

Geçtiğimiz hafta pahalı olan ürünlerin daha kolay satıldığından dertlenen pazarcı esnafı da, “Bu hafta ürünler tezgahta neredeyse geçen haftaya göre yarı fiyatının altına satıyoruz. Geçtiğimiz hafta 15 liradan kıvırcığı yok satıyor, satmak için marul bulamıyorduk. Bu hafta 10 liranın altına kadar indirdik alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Gelen fiyat sorup gider oldu. bunun yanlış neresinde anlam veremiyoruz” sözleriyle tepkilerini dile getirdi. Bir başka esnafta fide satışlarından dertlendi. Geçen yıl 40 liraya kasasını aldığı fidelerin bu yıl 80 liranın üzerine çıktığını belirterek, “İnsanlar bahçelerine bu fideleri dikerek tarımda kalkınmaya bir nebze olsun destek sağlayacakken şimdi ancak balkonunda hobi faaliyeti olarak yapabiliyor. Bu tür faaliyetlerin desteklenerek boş bahçelerde marul soğan domates gibi üretim faaliyetlerini yükselmesi için devletin destek olması faydalı olacaktır. Ama bu fideleri pahalı satarsak alıcı dahi bulamayız” diye dert yandı.