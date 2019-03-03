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Pazardaki düşüş vatandaşı sevindirdi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı ilçe pazarında patlıcan ve biber harici sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş vatandaşları sevindirdi.

03 Mart 2019 Pazar 12:16
Pazardaki düşüş vatandaşı sevindirdi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı ilçe pazarında patlıcan ve biber harici sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş vatandaşları sevindirdi.


Şuhut ilçe pazar esnafı patlıcan ve biber haricindeki sebze ve meyve fiyatlarının normal olduğunu belirtirken, vatandaşlar ise İstanbul, İzmir, Ankara gibi illerden daha ucuza sebze ve meyve yiyebildiklerini ifade etti. Pazarda patlıcan 10 liradan satılırken biber ise 8 liradan satılarak pazarın 2 pahalı sebzesi oldu. Portakal ve elma fiyatlarında ise düşüş yaşanırken, portakalın kilosu 2 lira ile 3 lira arasında satılıyor. Elmanın kilo fiyatı ise 2 buçuk liradan alıcı buldu.


Pazar esnafı Ahmet Kurt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda pazarı hep birlikte görüyoruz geziyoruz halkımızda geziyor. Pazarımızda pahalılık fazla yok güzel her şey güzel halkımızın alım gücü de güzel elma portakal her şey güzel. Sadece biber ve patlıcan fiyatlarında biraz yükseklik var zaten bu ürünleri de kışın tavsiye etmiyoruz. Ama elma portakal veya kış sebze ve meyveleri halkımızın alacağı şekilde uygun. Vatandaşlarımız istenen düzeyde alışveriş yapabiliyorlar. Bazen halkımızın arasına giriyoruz muhabbet ediyoruz konuşuyoruz onlarla bir şikayetleri yok alım güçleri de normal halkımızın. Allah’a şükür evimizi bir esnaf olarak geçindirecek kadar memnununuz inşallah bu şekilde devam eder’’ dedi.


Bir diğer pazar esnafı Fatih Dönmezdemir ise portakalda hareketlilik olduğunu ifade ederek, ’’Pazar piyasamız şuanda pazarımız bereketli efendim. Portakal mandalina üzerine çalışıyoruz çok şükür para kazanıyoruz çalışan bu devirde para kazanıyor. Normalde geçen hafta pazarımızda portakalda düşüş vardı ama bu hafta portakalda hareketlilik var yine şükür milletimizde alım gücü var" diye konuştu.


Müşteri olarak ilçe pazarında alışveriş yapan Musa Karademir de "Alım gücü fiyatlarda normal. Fiyatlarda normal gidiyor sadece güzelce elinle beğendiğini seçiyorsun alıyorsun, arkadaşımızdan istediğini alıyorsun. Portakal var, elma var çeşitler var. İstediğini al fiyatlar fazla yüksek değil. Daha yeni almaya başlayacağım" dedi.


Son olarak müşteri olarak ilçe pazarında alışveriş yapan Emin Doğan ise şunları söyledi:


’’Pazar piyasası çok güzel normal bugün balık aldım, havuç aldım, domates aldım şu zamana göre normal İstanbul iline göre Şuhut ilçemiz ucuz. Ben yeni İstanbul’dan geldim oralara göre Şuhut ilçemiz gayet ucuz."

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:16
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