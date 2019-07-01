0553 313 94 23

Pazarda limon zam şampiyonluğunu yakaladı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçe pazarında fiyatı 8 ile 10 lira arasında değişen limon pazarda zam şampiyonluğunu yakaladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:03
Pazarda limon zam şampiyonluğunu yakaladı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçe pazarında fiyatı 8 ile 10 lira arasında değişen limon pazarda zam şampiyonluğunu yakaladı.


Salata ve yaz aylarında serin içeceklerinin vazgeçilmezi olan limonun yüksek fiyatına vatandaşlar tepki gösterdi. Pazar esnafı, limonun 8 ile 10 lira arasında değişen fiyatının ekin yerlerindeki ağaçlarda limonun kalmadığı, limon üreticilerinin depolarda bulundurduklarından dolayı meydana geldiğini belirtti. Pazar müşterileri ise limonun pahalı olmasından dolayı artık adet olarak limon aldıklarını ifade etti.


Pazar Esnafı Mehmet Yıldız, konu ile ilgili açıklamalarında, ’’Az da olsun para kazanıyoruz limondan. Limonun pahalı olmasının sebebi, dalında limon kalmadığı için stokçuların eline geçtiği için bir az o yüzden pahalı. Müşteriler az da olsa limon alarak alışveriş yapıyorlar.


Pazar Esnafı Ümit Karakaya ise, ’’Limon fiyatlarındaki artışın sebebi limonların dalında hasar görüp çürümesi ve depolarda limonun azalması ve dalda da limonun bitmesinden dolayı limon fiyatları yükselmiştir. Ama buna bakarak domates falan düştü. Diğer sebzelerde de düşüş var. Bu sadece depolardaki limonun çürümesi ile alakalı olan bir fiyat artışı. Önceden 300 kilo limon satardık, şimdi ise 30 kilo limonu satamıyoruz. Fiyat artışı limon satışlarını yüzde 100 engelledi’’ dedi.


Pazarda alışveriş yapan Hasan Koçyatağı konuyla ilgili açıklamalarında, ’’Limon fiyatları tarlada, dalında kalmadığı için depolandığı için zenginin eline geçtiği için pahalı durumda. Vatandaşın kendi arasında yükselttiğini düşünüyorum. Şuanda domates, sebze fiyatları düştü. 3 adet limon aldım ve her birine birer verdim’’ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "KKTC'ye düşen cisim S-200 füzesi olabilir"
    1. "KKTC'ye düşen cisim S-200 füzesi..
    2. Sıcaktan bunalan su parkına koşuyor
    3. Devrekani’de Anne ve Çocuk Şenliği’ne..
    4. Hasankeyf’teki butik otellerde sona..
    5. ANALİZ - BM Güvenlik Konseyi misyonlu..
    6. Eğitim-Bir-Sen "Yükseköğretime Bakış..
    7. Vali Bilmez’den ‘Denizcilik ve Kabotaj..
    8. Rehin alınan Türk vatandaşları için..
    9. Skorsky ile trafik denetimi
    10. KKTC’de evinin bahçesine füze düşen..
    11. Fenerbahçe bombayı patlattı! Simon..
    12. Rabia’dan Başkan Atay’a değerli hediye
    13. Aybek ve annesi Türkiye’den yardım..
    14. Nilüfer Belediyesi Halk Dansları..
    15. Huawei P30 Pro, yılın "En İyi Akıllı..
    16. Aşkale’ye çifte müjde
    17. Anne ve yavru ayılar ile şamualar..
    18. İstanbul’da trafikte “makas” atarak..
    19. GÜNCELLEME - Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    20. Gedik Üniversitesi öğretim üyesi..
    21. 18 yaşındaki Serkan’a ulaşmak için..
    22. Erzurumlu ailenin içerisinde bulunduğu..
    23. Ergenekon davasına karar için ara..
    24. Kilis’te İl Genel meclisi toplandı
    25. Başkan Büyükakın spor tesisini yerinde..
    26. Göztepe sezon hazırlıklarına 3..
    27. Fenerbahçeli futbolcular sağlık..
    28. Toptancı Halinde Çıkan Yangın Korkuttu
    29. Suriye’deki yangınlar Kilis’te paniğe..
    30. Altın fiyatları
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor