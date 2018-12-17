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Pazarda cüzdan çalarken yakalanan kadın, tutuklandı

Mersin'in Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yankesicilik yaparak para çalan kadın tutuklandı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:56
Pazarda cüzdan çalarken yakalanan kadın, tutuklandı

Mersin'de, yankesicilik yöntemiyle pazarda alışveriş yapan bir kadının çantasından cüzdanını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan F.G. isimli kadın, tutuklandı.

Olay, 15 Aralık Cumartesi günü Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Semt pazarında alışveriş yapan S.K., bir kadının çantasından cüzdanını çaldığını fark etti. Pazar esnafı tarafından yakalanan F.G., Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Çalınan cüzdan, içindeki 450 TL ise yol kenarına atılmış olarak bulundu.

Benzer suçlardan poliste çok sayıda kaydı bulunduğu belirtilen F.G., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:56
  1. Mersin
  2. yankesicilik
  3. tutuklama

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