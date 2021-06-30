Pazar yasağı ile ilgili meraklı arayış başladı. Milyonlarca vatandaş yasaklar ne zaman bitiyor? Pazar yasağı ne zaman kalkıyor arayışında. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan yasakların biteceği tarih...

Pazar yasağı ne zaman bitiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda birçok konunun masaya yatırıldığını ve ele alındığını belirtti. Kalkan yasakları tek tek açıklayan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz itibarı ile sona ereceğini belirtti.

Seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.