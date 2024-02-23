Pazar ve marketlere satılan 3 ton sahte tereyağı ele geçirildi

Kahvaltıların vazgeçilmezi yemeklerin olmazsa olması her öğünde tükettiğimiz tereyağına da hile bulaştı. Ünlü markalara ait sahte etiketlerle piyasaya sürülmek istenen 3 ton ağırlığında ve 5 milyon lira değerinde sahte tereyağı yapılan operasyonla toplatıldı. Peki biz nasıl güvenle tereyağı tüketeceğiz? Satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Sahte olduğu nasıl anlaşılır? Gıda Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Artık ile konuştuk.

Tereyağına süt kreması yerine margarin, ayçiçeği yağı, mısır özü yağı, palm yağı, hayvansal kaynaklı farklı bitkisel yağlar ve patates nişastası eklenmesi en çok uygulanan hilelerden. Bu hileli tereyağlarını ayırt etmenin en iyi yollarından biri ambalajlı ürün almak ve ürün etiketlerini okumak. Ancak bunun da çaresini bulan gıda sahtekarları ünlü markaların sahte etiketleri ile tonlarca sahte tereyağı üretti.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, depo görünümlü bir işyeri içerisinde çok sayıda tereyağı görünümlü bitkisel yağ olduğu ihbarını aldı. Bir süre takip edilen işyerine düzenlenen operasyonda pazar ve marketlere satılan 3 ton ağırlığında ve piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan tereyağı görünümlü bitkisel yağ ele geçirildi. Yapılan incelemelerde işyerinde ele geçirilen yağların üzerinde ünlü markalara ait sahte etiketler olduğu dikkat çekti. Olay yerine gelen İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptıkları incelemede yağların tereyağı olmadığını içerisine katılan kimyasal maddelerle sarı renge çevrilen bitkisel yağ olduğu tespit edildi. (İHA)

Özellikle pazarlarda ya da yöresel doğal ürün satan yerlerde ambalajsız tereyağı satılıyor. 'Mis gibi sapsarı köy tereyağı' diye gözümüz boyanıyor. Ama boyanan sadece gözümüz değil... İçine katılan kimyasal maddelerle sarı renge çevrilen bitkisel yağlarla tüketiciler kandırılıyor.

-- Peki marketlerde bile karşımıza çıkan sahte tereyağlarını nasıl ayırt edeceğiz?

-- Tereyağı alırken nelere dikkat etmeliyiz?

-- Kullanmadan önce sahte olup olmadığını anlamak için ne yapabiliriz?

-- Tereyağının rengi doğallığı açısından belirleyici bir rol oynar mı?

-- Pazarlardan alınan ambalajsız tereyağlarından uzak mı durmak gerekir?

Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Gıda Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Artık ile konuştuk. İşte 5 soruda sahte tereyağı dosyası…

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ONAY NUMARASI OLUP OLMADIĞI SORGULANMALI

1- Bu ürünlerin sahteleri market raflarına kadar geliyor. Peki tüketici olarak tereyağı alırken nelere dikkat etmemiz gerekir?

Prof. Dr. Nevzat Artık: Tereyağı üretiminde pahalı süt yağı yerine daha ucuz yağ kullanılmasının sağladığı ekonomik avantajlar nedeniyle tereyağında taklit ve tağşiş ciddi bir sorundur. Bir gıda maddesinin satış raflarına gelmeden önce analiz yapılarak analiz sonucu görülerek rafa konmasına izin verilir. Satış yeri, rafa ürünü koymadan önce sahte ürün olmadığının kanıtı olarak analiz raporunu istemelidir. Eğer istemezse denetimde ürün hatalı çıktığında aynı oranda sahte gıda üreten kadar sorumludur. Tüketici olarak bizlerin etiket okumayı bilmesi ve satın alacağı ürünü sorgulaması gerekir. Tüketiciler hayvansal bir ürün olan tereyağında onay numarası olup olmadığını sorgulamalı ve fiyat ve kalite ilişkisini öğrenmelidir.

ETİKETİ OLMAYAN BİR GIDA KİMLİKSİZ BİR İNSAN GİBİDİR

2- Markaların etiketleri taklit edildiği için o markanın ürününü aldığımızı zannedebiliriz. Zincir marketlerde böyle bir şey başımıza gelebilir mi? Yoksa risk daha küçük çaplı market ve bakkallarda mı?

Prof. Dr. Nevzat Artık: Her gıda üreten firma gibi tereyağı üreten firmalar da kendi ürünü için onay numarası almalıdır. Bu onay numarası o ürünün devlet kontrolünde üretildiğinin kanıtıdır. Bu nedenle açıkta satılan ve etiketsiz ürün satın alınmamalıdır. Etiketi olmayan bir gıda kimliksiz bir insan gibidir. Risk sadece küçük market ve bakkalda değil her yerde aynıdır.