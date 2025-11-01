Pazar tezgahında şaşırtan anlar! Engelli satıcının yaptıkları şok etti

Bahçelievler'de kurulan semt pazarında engelli bir pazarcının müşteriye verdiği ürünler tepki çekti. Müşteri tarafından özenle seçilen salatalıklar tezgahın kenarına ayrılırken, pazarcının poşete daha farklı salatalıklar koyduğu fark edildi. O anlar çevredekiler tarafından kayda alındı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Vatandaşlar, tezgah başında yaşanan bu durumun dürüst ticaret anlayışına uymadığını belirterek tepki gösterdi. Olaya şahit olan bazı pazarcılar ise bu tür davranışların mesleğin genelini lekelemesine karşı çıkıyor.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki esnafın da durumdan rahatsız olduğu dile getiriliyor.