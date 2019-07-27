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Pazar kavgası dijital dünyaya sıçradı! Google’dan Yandex’e ‘güvenlik uyarısı’ çelmesi

ABD’nin uzak doğu merkezli gelişen teknoloji hamleleriyle dünya ticaretindeki ağırlığını giderek kaybetmesi, daha da hırçınlaşmasına yol açıyor. Geçtiğimiz aylarda Google üzerinden Çinli Huawei firmasına yaptırım uygulama kararı alan ABD, şimdi de Rus Yandex’in hizmetlerini karalamaya başladı. Google mail hizmeti Gmail, Yandex uzantılı adreslerden gelen mailleri kullanıcılarına “Bu e-posta adresinin meşru olduğundan emin olmak için dikkatli olun” uyarısıyla gösteriyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:39
Pazar kavgası dijital dünyaya sıçradı! Google’dan Yandex’e ‘güvenlik uyarısı’ çelmesi

 Yusuf Kenan Çakır  Yeniakit.com.tr 

ABD teknolojik üstünlüğü Çin ve benzeri ülkelere kaptırmamak için etik dışı ticari yollara başvurmaya başladı. ABD’li Apple’ın akıllı telefon pazarında liderliği Huawei ve diğer bazı Çinli firmalara kaptırması, teknoloji pazarında ticaret savaşlarına neden oldu. ABD yönetiminin kararıyla Huawei’ye Android işletim sistemi desteğini kestiğini duyuran Google, mail hizmetlerinde de kendisine rakip olarak gördüğü Rus Yandex’i karalamak için ilginç yöntemlere başvuruyor.

Yandex’ten gelen maillere “şüpheli” uyarısı veriyor

ABD firması Google, arama motorunun yanı sıra mail ve ofis uygulamalarında da halen liderliğini sürdürürken, Google rakip olarak hızlı bir büyüme yakalayan Rus Yandex firmasından rahatsız oldu. Google’ın sunduğu dijital hizmetlere alternatif olarak öne çıkan Yandex, pazar lideri Google’ın karalama taktiklerine hedef oluyor. Gmail kullanıcıları, Yandex uzantılı mail adreslerinden gelen e-postaları, “... isimli kullanıcı hiçbir zaman bu e-posta adresini kullanarak size ileti göndermedi. Bu e-posta adresinin meşru olduğundan emin olmak için gönderene başka bir yolla ulaşmadığınız sürece bu e-postayı yanıtlamaktan kaçının.” uyarısı ile gösteriyor. Turuncu renkte belirgin şekilde verilen uyarının alt kısmında ise “Kimlik avı bildir” butonuyla da kullanıcıların e-posta adresini kara listeye alması için teşvik ediliyor. Pazar lideri olma avantajını rakibi Yandex’i karalamak için kullanan Google’ın bu taktiği, ABD’nin küresel ticarette uyguladığı etik dışı saldırganlığın bir örneği olarak değerlendiriliyor.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:39
  1. yandex
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