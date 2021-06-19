Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Bu süreçte sosyal mesafenin korunması, bulaş zincirinin kırılması için pek çok tedbir uygulandı. Vatandaşlar vaka sayısının düşüşüyle birlikte yasakların kaldırılıp kaldırılmadığını merak ediyor. Peki, pazar günü yasak var mı?

Pazar günü yasak var mı? Koronavirüs sokağa çıkma yasakları bitti mi?

Son kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü yapıldı. Bazı kısıtlamalar kabine toplantısında revize edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamalarının temmuz ayına kadar devam edeceğini ifade etmişti. Hafta içi 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cumartesi gündüz saatlerinde kısıtlama uygulanmıyor. Ancak cumartesi 22.00’de başlayan kısıtlama pazartesi sabah 05.00’e kadar sürüyor. Yasakların temmuz ayından önce kaldırılıp kaldırılmayacağı ise kabine toplantısında belli olacak. Kabine toplantısının 21 Haziran Pazartesi günü yapılması beleniyor.