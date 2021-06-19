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Yaşam Pazar günü yasak var mı? Koronavirüs sokağa çıkma yasakları bitti mi?
Yaşam

Pazar günü yasak var mı? Koronavirüs sokağa çıkma yasakları bitti mi?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzunca bir süredir önemli tedbirler uygulanıyor. Vatandaşlar vakaların azalması ve artan aşılama oranıyla birlikte yasakların durumun araştırıyor. Peki, korona yasakları bitti mi? Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 09:41:00 -
Pazar günü yasak var mı? Koronavirüs sokağa çıkma yasakları bitti mi?

Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Bu süreçte sosyal mesafenin korunması, bulaş zincirinin kırılması için pek çok tedbir uygulandı. Vatandaşlar vaka sayısının düşüşüyle birlikte yasakların kaldırılıp kaldırılmadığını merak ediyor. Peki, pazar günü yasak var mı?

Pazar günü yasak var mı? Koronavirüs sokağa çıkma yasakları bitti mi?

Son kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü yapıldı. Bazı kısıtlamalar kabine toplantısında revize edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamalarının temmuz ayına kadar devam edeceğini ifade etmişti. Hafta içi 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cumartesi gündüz saatlerinde kısıtlama uygulanmıyor. Ancak cumartesi 22.00’de başlayan kısıtlama pazartesi sabah 05.00’e kadar sürüyor. Yasakların temmuz ayından önce kaldırılıp kaldırılmayacağı ise kabine toplantısında belli olacak. Kabine toplantısının 21 Haziran Pazartesi günü yapılması beleniyor.

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