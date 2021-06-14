Pazar günü yasağı kalkacak mı? Haftasonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Pazar günü yasakları ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Milyonların gözü o toplantıda. Peki, pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren başlayan kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma yasağının hafta içi 22.00' başlayacağı, hafta sonları ise pazar günleri gündüz uygulanacağı belirtilmişti. Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabında geçen süreç Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerince Kabine Toplantısı kararlarına yön verecek. Hafta içi ve hafta içi sokağa çıkma yasakları ile ilgili henüz bir karar alınmazken, 21 Haziran'da yapılacak olan toplantıda konunun ele alınması bekleniyor.