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Yaşam Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün marketler fırınlar açık mı?
Yaşam

Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün marketler fırınlar açık mı?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık bir yılı aşkın süredir ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Bu kısıtlamalar vakalara göre zaman zaman sıkılaştırılıyor kimi zaman da revize ediliyor. Peki, bugün yasak var mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 09:06:00 -
Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün marketler fırınlar açık mı?

Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın zaman geride kaldı. Bu süreçte salgının yayılmasının önüne geçmek adına pek çok kısıtlama uygulanıyor. Bu sebeple ülkemizde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Peki, pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün marketler fırınlar açık mı?

Cumartesi akşamı 22.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı pazartesi 05.00'te sona erecek. Pazar günü market, bakkal, fırın, manav, kasap gibi işyerleri saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet veriyor. Vatandaşlar evlerine en yakın dükkanlardan temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

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