Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın zaman geride kaldı. Bu süreçte salgının yayılmasının önüne geçmek adına pek çok kısıtlama uygulanıyor. Bu sebeple ülkemizde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Peki, pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün marketler fırınlar açık mı?

Cumartesi akşamı 22.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı pazartesi 05.00'te sona erecek. Pazar günü market, bakkal, fırın, manav, kasap gibi işyerleri saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet veriyor. Vatandaşlar evlerine en yakın dükkanlardan temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.