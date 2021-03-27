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Yaşam Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller hangileri?
Yaşam

Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller hangileri?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının hangi illerde olduğu merak ediliyor. Corona virüs kısıtlamalarının esnetilmesiyle birlikte vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Hafta sonunun yaklaşması sebebiyle kısıtlamalara dair bilgiler vatandaşlarca en çok arananlar arasında. 28 Mart Pazar gününe yaklaşınca vatandaşlar Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan illerini merak ediyor. İşte Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller...

Yeniakit Publisher
2021-03-27 22:25:00 -
Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller hangileri?

İllerin risk kodlarına ayrılmasıyla birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının hangi illerde olacağı hangi illerde olmayacağı belirlendi. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 28 Mart 2021 Pazar yasağı var mı, saatleri nedir?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller hangileri?

Bilindiği gibi, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi açıklanmıştı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi gün bulunmuyor ancak cumartesi saat 21.00'de başlıyor, pazar günü sürecinse devam ediyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı pazartesi saat 05.00'de sona eriyor.

-Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyor.

-Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI): Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

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