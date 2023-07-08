Pazar günü o iller felakete hazır olsun! Böyle yağış 100 yılda bir gelir

'El Nino' olarak adlandırılan hava olayı Temmuz ayında tüm yurdu etkisi altına aldı. Temmuz ayının ikinci haftasında hava durumunun nasıl olacağı merak konusu olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, o illeri uyardı.

Temmuz ayının başlamasıyla birlikte sıcak havalar yurt genelini etkisi altına aldı. Vatandaşlar 'El Nino' olarak adlandırılan hava olayı karşısında denizlere akın ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, o iller hakkında dikkat çekici uyarılarda bulundu.

Temmuz ayının ikinci haftasına girilirken söz konusu haftada yurt genelindeki hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. Hava durumuna ilişkin son tahmin raporunu yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dört bölgeyi uyararak sağanak yağışın kapıda olduğunu açıkladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin son tahmin raporunu yayımladı. Söz konusu raporda ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İstanbul'un Anadolu Yakası ve İskenderun Körfezi ile Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklığının genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege'de kuzeybatı, Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

“Kıyı şeridini etkileyecek”

Öte yandan Ünlü Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamalarda bulunarak pazar günü Düzce, Zonguldak ve Bartın'daki kıyı şeridinde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Ökten paylaşımında "Düzce, Zonguldak ve Bartın. Uzun zamandır uyardığımız yağışlar yaklaşıyor. Pazar günü 100 mm üzeri yağış bekleniyor. Bu yağış kıyı şeridini daha çok etkileyecek." ifadelerini kullandı.