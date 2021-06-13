Ülke genelinde geçerli olan sokağa çıkma yasağı süresi boyunca temek ,ihtiyaçların karşılanabilmesi için marketler ve bakkallar belli süreler içinde hizmet verebilecek. Vatandaşlar "Pazar günü marketler açık mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. 13 Haziran Pazar marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Pazar günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan 31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında uygulanacak tedbirlerin 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’ten itibaren hayata geçirilmesine karar verildi.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kademeli normalleşme genelgesinde market çalışma saatleriyle ilgili net bir ifade bulunmuyor ancak hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasaklarının 22.00'de başlaması nedeniyle marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında açık olması bekleniyor.

Hafta sonu marketler açık mı?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekler.