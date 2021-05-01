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Yaşam Pazar günü marketler açık mı? 2 Mayıs Pazar günü market, bakkal, manava gitmek serbest mi?
Yaşam

Pazar günü marketler açık mı? 2 Mayıs Pazar günü market, bakkal, manava gitmek serbest mi?

Türkiye genelinde tam kapanma yaşanıyor. 17 gün sürecek olan kapanma sürecinde vatandaşlar pazar günleri market ve bakkalların açık olup olmadığını merak ediyor. Pazar günü marketler, bakkallar açık mı? Pazar günleri bakkallar açık mı? 2 Mayıs marketler ve bakkallar çalışacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 16:45:00 -
Pazar günü marketler açık mı? 2 Mayıs Pazar günü market, bakkal, manava gitmek serbest mi?

Tam kapanmanın başlamasının ardından marketlerin çalışma saatleri ve Pazar günü açık olup olmadıkları merak konusu oldu. Pek, 2 Mayıs Pazar günü market, manav ve bakkallar açık olacak mı?

Pazar günü marketler açık mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

Uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak. Marketler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Ancak zincir marketler pazar günleri kapalı tutulacak.

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