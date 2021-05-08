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Yaşam Pazar günü marketler açık mı?
Yaşam

Pazar günü marketler açık mı?

İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi sonrası marketlerin durumu yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Yurttaşlar sıklıkla "Pazar günü marketler açık mı? Yarın marketler kapalı mı olacak?" sorusuna cevap arıyor. Peki, Marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Marketler pazar günü açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 19:52:00 -
Pazar günü marketler açık mı?

Tam kapanmanın ilk haftasının ardından marketlerin çalışma saatleri ve Pazar günü açık olup olmadıkları da bir kez daha merak konusu oldu.

Pazar günü marketler açık mı?

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

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