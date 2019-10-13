Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim Pazar hava durumu

Yazdan kalma günler tüm yurtta hakimiyetini sürdürüyor. Pazar gününü izinli olarak geçirenler ise 13 Ekim Pazar günü havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, merak ettiğiniz “Pazar günü hava nasıl olacak?” sorusunun cevabı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İşte, bazı iller için hava tahmini

İstanbul

16°C 24°C

Az bulutlu

İzmir

16°C 27°C

Az bulutlu

Antalya

22°C 33°C

Az bulutlu

Ankara

9°C 25°C

Az bulutlu

Bolu

10°C 24°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli

Samsun

13°C 21°C

Parçalı bulutlu

Trabzon

15°C 20°C

Parçalı bulutlu

Kars

1°C 19°C

Parçalı bulutlu

Diyarbakır

14°C 31°C

Az bulutlu