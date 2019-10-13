Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim Pazar hava durumu
Yazdan kalma günler tüm yurtta hakimiyetini sürdürüyor. Pazar gününü izinli olarak geçirenler ise 13 Ekim Pazar günü havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, merak ettiğiniz “Pazar günü hava nasıl olacak?” sorusunun cevabı…13 Ekim 2019 Pazar 00:54
Yazdan kalma günler tüm yurtta hakimiyetini sürdürüyor. Pazar gününü izinli olarak geçirenler ise 13 Ekim Pazar günü havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, merak ettiğiniz “Pazar günü hava nasıl olacak?” sorusunun cevabı…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
İşte, bazı iller için hava tahmini
İstanbul
16°C 24°C
Az bulutlu
İzmir
16°C 27°C
Az bulutlu
Antalya
22°C 33°C
Az bulutlu
Ankara
9°C 25°C
Az bulutlu
Bolu
10°C 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli
Samsun
13°C 21°C
Parçalı bulutlu
Trabzon
15°C 20°C
Parçalı bulutlu
Kars
1°C 19°C
Parçalı bulutlu
Diyarbakır
14°C 31°C
Az bulutlu
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