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Yaşam Pazar günü hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var?
Yaşam

Pazar günü hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var?

Sokağa çıkma yasağı olan şehirler | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kısıtlama uygulanıyor. Vatandaşlar Pazar günü sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. Peki, hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı saatleri güncel

Yeniakit Publisher
2021-03-27 16:59:00 -
Pazar günü hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller | Koronavirüs salgınında mesafe, bulaş zincirinin kırılması için son derece önemli. Bu sebeple halen ülkemizde kısıtlamalar uygulanıyor. Ancak kısıtlamalar illerin risk durumuna göre uygulanıyor. Son dönemde artan vakalar sebebiyle vatandaşlar kısıtlamaların uygulandığı şehirlerin değişip değişmediğini araştırıyor. Peki, pazar günü hangi şehirlerde yasak var?

Pazar günü hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var?

1 Mart itibariyle iller risk durumuna göre ayrıldı. Tüm yurtta hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu, hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde kısıtlama uygulanıyor. Bu illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi 05.00-21.00 saatleri arasında yasak uygulanmıyor. Bu illerde cumartesi 21.00’de başlayan yasak pazartesi 05.00’te sona eriyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş üstü 10.00-14.00, 20 yaş aldı 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

1 Mart’ta belirlenen risk haritasına göre kısıtlamalar devam ediyor. İşte, illerin risk durumu:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

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