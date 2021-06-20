Koronavirüs salgının sebebiyle hafta içi 22.00-05.00 ve cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 saatlerinde kısıtlama uygulanıyor. Pazar günü yasaklarının bitmesini isteyen vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasakları bitti mi?

Pazar günleri sokağa çıkma yasağı bitiyor mu? Pazar günü yasağı ne zaman bitecek?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TRT Haber'de pazar günü kısıtlamasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Bu en çok vatandaştan da gelen talep. Bize de çok fazla miktarda ulaşıyor. Belki pazar günü de cumartesi günü gibi devam edebilir. Belki saatler biraz daha geçe alınabilir. Gece saatlerinde insanlar daha fazla bir araya geliyorlar. Evlerde bulaşın fazla olduğunu görüyoruz. Evde bulunacak saatler belki 22.00’den 23.00’e kaydırılabilir, sosyal alanlarda açık alanların saatleri kaydırılabilir. Ama özellikle geldiğimiz noktada, aşıda da iyi noktaya gelmişken, bireysel önlemlere daha dikkat edildiğinde daha iyiye gideceğimizi söylemek mümkün” dedi.

Merakla beklenen kabine toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü yapılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.