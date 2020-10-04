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Medya Payitaht Abdülhamid’in yayın tarihi belli oldu
Medya

Payitaht Abdülhamid’in yayın tarihi belli oldu

TRT 1 ekranlarının sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid’in 5’inci sezonunun ilk bölümü, 9 Ekim’de yayınlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:51:00 -
Payitaht Abdülhamid’in yayın tarihi belli oldu

TRT’den yapılan açıklamaya göre, başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Bahadır Yenişehirlioğlu, Cem Uçan ve Cem Özer’in rol aldığı dizinin 120’nci bölümünün ilk fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın’ın üstlendiği yapımın yeni oyuncuları arasında İsmail Hakkı, Hakan Bilgin, Cansu Fırıncı, Ali Buhara Mete, Mehmet Korhan Fırat, Yılmaz Meydaneri, Alara Turan, Burak Haktanır, Eren Dinler, Halit Karaata, Gökşin Saraç ve Mesud Uz bulunuyor.

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