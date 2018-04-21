Payitaht Abdülhamid nefes kesti! Fragman yayınlandı, tahttan indiriliyor mu?

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Parvus, Gertrude Bell ile iş birliği yaparak Abdülhamid’i tahttan indirecek kalkışmayı hızlandırdı. Son bölümün bitmesinin hemen ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Abdülhamid, Parvus’un kendisine vermiş olduğu sandıktaki zehirli tozun etkisiyle giderek hastalanırken, Parvus amacına yaklaşmaktadır. Pavrus, Gertrude Bell ile iş birliği yaparak Abdülhamid’i tahttan indirecek kalkışmayı hızlandırır. Ayrıca, Sabahattin’i de kendi safına alan Parvus, Mahmud Paşa ve oğlunun arasının giderek açılmasına neden olacaktır.

Tıpkı Parvus’un planladığı gibi ordu yolları tutmuş, hepsi kışlalarından Abdülhamid’i indirmek için çıkmıştır!.. Boğazda ise bir gemi beklemektedir ve eğer “Abdülhamid tahtını bırakmakta direnirse” Saray, içindekilerle birlikte topa tutulacaktır.

Bidar ve haremdekiler, yaklaşan bu büyük tehlikeden habersiz, Abdülhamid’in hastalığının üzüntüsü yaşarken, Handan, Efsun’la olan tartışmasının ardından bebeğini kaybeder. Bebeğini kaybeden Handan, Mehmet Selim’le Efsun'un yakınlaşmasına engel olabilecek mi?.

Mahmud Paşa oğlunun büyük bir ihanetin içinde olduğunu anlayınca, onu ele verecek mi?

Abdülhamid karşı karşıya kaldığı bu büyük kalkışma karşısında ne yapacak?