Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Payitaht Abdülhamid nefes kesti! Fragman yayınlandı, tahttan indiriliyor mu?

Payitaht Abdülhamid dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Abdülhamid, Parvus’un kendisine vermiş olduğu sandıktaki zehirli tozun etkisiyle giderek hastalanırken, Parvus amacına yaklaştı. Son bölümün bitmesinin hemen ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

21 Nisan 2018 Cumartesi 00:50
Payitaht Abdülhamid nefes kesti! Fragman yayınlandı, tahttan indiriliyor mu?

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Parvus, Gertrude Bell ile iş birliği yaparak Abdülhamid’i tahttan indirecek kalkışmayı hızlandırdı. Son bölümün bitmesinin hemen ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

2. Abdülhamid Han nasıl tahttan indirildi? Kendi diliyle karanlık operasyon!

 

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Abdülhamid, Parvus’un kendisine vermiş olduğu sandıktaki zehirli tozun etkisiyle giderek hastalanırken, Parvus amacına yaklaşmaktadır. Pavrus, Gertrude Bell ile iş birliği yaparak Abdülhamid’i tahttan indirecek kalkışmayı hızlandırır. Ayrıca, Sabahattin’i de kendi safına alan Parvus, Mahmud Paşa ve oğlunun arasının giderek açılmasına neden olacaktır.

Tıpkı Parvus’un planladığı gibi ordu yolları tutmuş, hepsi kışlalarından Abdülhamid’i indirmek için çıkmıştır!.. Boğazda ise bir gemi beklemektedir ve eğer “Abdülhamid tahtını bırakmakta direnirse” Saray, içindekilerle birlikte topa tutulacaktır.
Bidar ve haremdekiler, yaklaşan bu büyük tehlikeden habersiz, Abdülhamid’in hastalığının üzüntüsü yaşarken, Handan, Efsun’la olan tartışmasının ardından bebeğini kaybeder. Bebeğini kaybeden Handan, Mehmet Selim’le Efsun'un yakınlaşmasına engel olabilecek mi?.

Mahmud Paşa oğlunun büyük bir ihanetin içinde olduğunu anlayınca, onu ele verecek mi?

Abdülhamid karşı karşıya kaldığı bu büyük kalkışma karşısında ne yapacak?

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 00:50
  1. Payitaht Abdülhamid dizisi
  2. 2. Abdülhamid

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolesterolü yükselten 5 neden
    1. Kolesterolü yükselten 5 neden
    2. Hafıza güçlendiren besinler
    3. Olaylı derbi öncesi polis arama..
    4. Pazının faydalarını biliyor muydunuz?
    5. Semih Kaya'nın forma giydiği Sparta..
    6. Kuşburnu yağının faydaları ve kullanım..
    7. Önder Özen'den çarpıcı değerlendirme!..
    8. Ve UEFA'dan açıklama! Fenerbahçe ve..
    9. Ricardo Quaresma'dan Fenerbahçe'ye..
    10. Beyaz pirinç mi esmer pirinç mi daha..
    11. Payitaht Abdülhamid nefes kesti!..
    12. Fenerbahçe'den dev adım!
    13. Mete Yarar: Suriye'de Türkiye'siz bir..
    14. 2. Abdülhamid Han nasıl tahttan..
    15. Nisan ayında kar sürprizi!
    16. Erken seçimlerde oy pusulası böyle..
    17. Komutanlıklar taşınıyor
    18. İşgalci İsrail saldırdı: 4 şehit 465..
    19. Trump'a seçim davası!
    20. Kalıcı kilo verdiren alışkanlıklar
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu
    İşte AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan isimler
    İşte AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan isimler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Göbeğini kaşıyan adam' Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    'Göbeğini kaşıyan adam' Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim