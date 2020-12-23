Payitaht Abdülhamid dizisinde büyük oyun! Sırları açığa çıkartacak

TRT1 ekranında Cuma akşamları yayınlanmakta olan Bülent İnal’ın başrolünde yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisinin 5. sezonu devam ediyor. 25 Aralık akşamı dizinin 131. bölümü yayında olacak. Peki neler yaşanacak? Masonlar yüzlerini de ifşa edecekler mi? İşte dizinin yeni bölümünden tüm detaylar…

Abdülhamid'den Manyas’a oyun

Tüm Paşaların postaneye gelmesi ile işler iyice karışır. Abdülhamid, Mason Paşa kim sorusunun cevabını Manyas’a oynadığı oyunla alacağına emindir. Selanik’e Mason toplantısına Mason Paşayı ulaştırma çabasında olan Manyas’a bir oyun daha kurulur. Saraydan uzak bir hayat geçiren, hafiyelikte oldukça mahir Şehzade Ahmet Nuri Efendi artık devrededir. Büyük loca olarak ilk toplantılarını gerçekleştirmek isteyen Masonlar bu toplantıda yüzlerini birbirilerine de ifşa edeceklerdir. Mason Paşa’nın güzergahını elde etmek isteyen Ahmet Nuri Efendi’yi türlü zorluklar bekler.

Mahmut Paşa ise üvey ablası Sabuha’nın mirasını almakta kararlıdır. Miras için önündeki tek engel olan yeğeni Kani’ye oyunlar oynamaya devam eder. Karekin kardeşi Armen’in ölümü üzere Eşref’ten intikam almanın peşine düşer. Söğütlü ve Nadir Efendi ile beraber karşı plan yapan Eşref Aziz’i Karekin’le büyük hesaplaşma beklemektedir.

Saliha Emsal’in araştırmaları sonucu yemek davetine niye kimsenin gelmediğini öğrenir. Naime’yle bir kez daha iyi niyetle konuşur. Zekiye ve Fatma da Naime ve Aliye’nin yaptıkları tertiplerden rahatsızdırlar. İkisiyle de konuşmaları fayda etmez. Abdülhamid’in gözünde Saliha’yı küçük düşürmek için yeni bir tertip hazırlamışlardır. Ancak bu kez hazırladıkları tertip Saliha kadar Abdülhamid’in de canını yakacaktır.