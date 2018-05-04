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Payitaht Abdülhamid 49. bölümde Parvus ölümcül bir plan hazırlıyor!

Payitaht Abdülhamid yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. 49. bölümü yayınlanacak olan Payitaht Abdülhamid'de Parvus ölümcül bir plan hazırlığında. Mahmud Paşa Abdülhamid'e bir kez daha ihanet edecek mi?

04 Mayıs 2018 Cuma 09:17
Payitaht Abdülhamid 49. bölümde Parvus ölümcül bir plan hazırlıyor!

TRT 1'de bu akşam Payitaht Abdülhamid yeni bölümü ile ekrana geliyor. Heyecan dorukta. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 49. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid keskin zekâsı sayesinde bir kez daha tiyatroda gerçekleşecek olan suikastın önüne geçip dünya harbinin çıkmasına engel olur. Aynı gece Fehim Paşa tiyatroda Parvus’u görmüş ancak emin olamamıştır. Parvus ise ayağına dolanan Fehim Paşa için bu defa güzel bir tuzak hazırlığı içindedir.
 
Abdülhamid tüm dünyadaki Müslümanlara daha iyi bir hayat sunmak için çalışmalar yaparken Parvus da boş durmaz. Bu defa, Abdülhamid ve Hanedanlığı yok edecek ölümcül bir plana girişir. Bu plan için İstanbul’daki masonları bir araya toplayacaktır. Üstelik Abdülhamid’in yakın çevresindeki iki Paşa da bu masonların arasındadır. Parvus, onların yanına Mahmud Paşa’yı da katmakta kararlıdır. Mahmud Paşa bir kere daha Abdülhamid’e ihanet edecek midir?
 
Kemalettin ve Hatice’nin geçmişte yaşadıkları aşkı öğrenen Naime deliye döner. Bidar ve Seniha’nın da durumdan haber olduğunu duyunca daha da yıkılır. Seniha ve Bidar’ın arası bu mesele yüzünde bir kere daha gerilirken Naime, Hatice ve Kemalettin’i kendisiyle birlikte ölüme götürecek büyük bir oyun hazırlar.
 
Abdülkadir’in arkasından Sarayın altındaki dehlize inip kaybolan Mislimelek’i ise büyük bir tehlike beklemektedir.

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:17
  1. İstanbul
  2. Payitaht Abdülhamid

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