Paycell Android POS ile verimlilik artıyor

Paycell’in yeni Android işletim sistemine sahip POS cihazı üye iş yerlerine maliyet düşürme fırsatı tanırken bir yandan da özel pek çok hizmeti bir arada sunarak verimliliği artırıyor.

Paycell Android POS, tahsilat, stok takibi ve e-fatura süreçlerini tek bir platform üzerinden sunuyor.

Mali yükten kurtarıyor

Dileyen iş yerleri kendi satış uygulamalarını ya da Paycelll Android marketten indirecekleri diğer uygulamaları Paycell Android POS üzerinden kullanabiliyor. Nakit, banka kartı, kredi kartı, yemek kartı ve QR kod ile ödemeleri destekleyen Paycell Android POS ile e-fatura kesilerek anında müşteriye gönderilebiliyor. İş yerlerini banka anlaşmalarının getirdiği mali yükten kurtaran Paycell Android POS için herhangi bir kullanım taahhüdü zorunluluğu da bulunmuyor. Ayrıca iş yerleri Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) maliyetinden de kurtulurken kırtasiye masraflarından da tasarruf etmiş oluyor.

Hedef 150 bin üye işyeri

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2022 yılı sonuna kadar Paycell’in üye iş yeri bazını 150 binin üstüne çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Erkan, Paycell olarak “techfin” alanında geniş yelpazede sundukları yenilikçi çözümlerle ilkleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade ederek, “Akıllı telefonlara geçiş döneminde yaşadığımız büyük değişim gibi, POS cihazları dünyasında da bir devrim yaşanıyor. Android POS işletim sistemi sayesinde birçok uygulama geliştirici iş yerlerini yeni uygulamalar ve yeni iş yapış şekilleriyle tanıştıracak. Bu sayede iş yerleri birçok ihtiyacını bu uygulamalar sayesinde tek platform üzerinden karşılayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Yenilikçi çözümler

Paycell’in her geçen gün artan üye iş yeri ağına satış, tahsilat ve fatura çözümünü bir arada sundukları POS cihazının, birçok alanda maliyet ve verimlilik avantajı sağlayacağına işaret eden Erkan, “QR tabanlı ödeme deneyimi ve Paycell Android POS ürünümüzle, Türkiye’nin nakitsiz bir toplum olması için yenilikçi çözümlerimizle üye iş yerlerimizin ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.