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Payas’ta kablolar çalındı, mahalle internetsiz kaldı

Hatay’ın Payas ilçesinde yol altından geçen 300 metre uzunluğundaki telefon kablolarını kesen hırsızlar bir mahalleyi internetsiz bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:57:56 -
Payas’ta kablolar çalındı, mahalle internetsiz kaldı

Hatay’ın Payas ilçesinde yol altından geçen 300 metre uzunluğundaki telefon kablolarını kesen hırsızlar bir mahalleyi internetsiz bıraktı.


Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 15 gündür ilçeye bağlı Çağlalik Mahallesi’nde bulunan 100’e yakın ev ve iş yerlerinde telefon ve internet hatlarının çalışmaması üzerine vatandaşlar Türk Telekom yetkililerine haber verdi.


Yapılan incelemede, Çağlalik Mahallesi Otoban Yolu Altı mevkisinde yer altından geçen 300 metre uzunluğundaki kabloların kesilip çalındığı belirlendi.


Polis kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

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