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Gündem Paw Guards’ın yeni üç kağıdı ortaya çıktı! Yunanistan’daki görüntüleri bakın nasıl kullandılar
Gündem

Paw Guards’ın yeni üç kağıdı ortaya çıktı! Yunanistan’daki görüntüleri bakın nasıl kullandılar

Yeniakit Publisher
2023-08-29 08:28:00 - 2023-08-29 08:32:30
Paw Guards’ın yeni üç kağıdı ortaya çıktı! Yunanistan’daki görüntüleri bakın nasıl kullandılar

Yöneticilerinin dolandırıcılık ve adam yaralamadan sabıkalı olduğu ortaya çıkan Paw Guards isimli şirketin yeni üç kağıdı ortaya çıktı. Halktan para koparmak için hayvanları kullanarak duygusal sömürüyle iş yapan şirketin Yunanistan yangınındaki hayvanları kullandığı ortaya çıktı.

Daha önce başıboş köpek terörü başta çocukları ve kadınları mağdur ederken, köpeklerin üzerinden milyonlar kazanan sözde 'hayvan' derneğinin yaptıkları tekrar ifşa oldu.

PawGuards isimli şirket hayvanlar üzerinden bir yalana daha imza attı. Yunanistan’da çıkan yangın üzerine oradaki mağdur hayvanlar üzerinden para koparmaya çalışan şirket, açıklamasında “Gece haberi alır almaz hiç düşünmeden ilk yardım aracı ve bu araçlarla veteriner hekimlerimizi, kurtarma ekiplerimizi, desteklerle birlikte Çanakkale’ye yönlendirdik.” Dedi. Paylaştığı fotoğraf ise Yunanistan yangınına ait bir çiftçinin köpeğini kurtardığı görüntü idi.


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Açıklamalarının en altında iban ve Türkiye’de yasak olan PayPal hesabını paylaşması da gözden kaçmadı.

Maske dernekten, satış şirketten! Akit'in haberiyle ifşa olan Paw Guards paravan dernek kurdu
Maske dernekten, satış şirketten! Akit'in haberiyle ifşa olan Paw Guards paravan dernek kurdu

Gündem

Maske dernekten, satış şirketten! Akit'in haberiyle ifşa olan Paw Guards paravan dernek kurdu

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Yorumlar

Hayvan hakları diye para toplayanlara şüpheyle yaklaşırım

Çünkü bu adamlar hayvanlara değer verirken çevresine hayvan gibi davranıyor

Feto kopyesi

Fetoda okullaeında fakir öğrenci çocukları okutmak için para topladı. Ama öğrenciler hepsi zengin çocuğudu.
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