Paw Guards’ın yeni üç kağıdı ortaya çıktı! Yunanistan’daki görüntüleri bakın nasıl kullandılar

Daha önce başıboş köpek terörü başta çocukları ve kadınları mağdur ederken, köpeklerin üzerinden milyonlar kazanan sözde 'hayvan' derneğinin yaptıkları tekrar ifşa oldu.

PawGuards isimli şirket hayvanlar üzerinden bir yalana daha imza attı. Yunanistan’da çıkan yangın üzerine oradaki mağdur hayvanlar üzerinden para koparmaya çalışan şirket, açıklamasında “Gece haberi alır almaz hiç düşünmeden ilk yardım aracı ve bu araçlarla veteriner hekimlerimizi, kurtarma ekiplerimizi, desteklerle birlikte Çanakkale’ye yönlendirdik.” Dedi. Paylaştığı fotoğraf ise Yunanistan yangınına ait bir çiftçinin köpeğini kurtardığı görüntü idi.



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Açıklamalarının en altında iban ve Türkiye’de yasak olan PayPal hesabını paylaşması da gözden kaçmadı.