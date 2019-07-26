PAÜ’lü öğrenciler başarıdan başarıya koşuyor

Denizli PAÜ öğrencilerinin kurduğu Teknomek Ar-Ge topluluğu, projeler üretmeye devam ederken topluluk bünyesinde yer alan takımlar Teknofest’te finale isimlerini yazdırmayı başardı.

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)çatısı altında kurulan Teknomek Ar-Ge Topluluğu proje odaklı bir vizyonla yeniliklere ayak uydurmak ve dijital çağdaki ihtiyaçlara cevap verebilmek adına öğrencilerin kurduğu bir topluluk. Teknomek Ar-Ge Topluluğu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Genç bir topluluk olmasına rağmen PAÜ Teknomek Ar-Ge topluluğu bünyesinde yer alan Algan Teknoloji Takımı, Feza teknoloji takımı ve Mekatron teknoloji takımı, Teknofest 2019’da ön elemeleri geçerek finale kalan takımlar arasına adlarını yazdırmayı başardı.

7 öğrenci tarafından kurulan genç topluluğun PAÜ’lü toplam 71 üyesi bulunuyor. “Birlikten güç doğar” sloganıyla yola çıkan topluluk her geçen gün daha da büyüme hedefi güdüyor. Teknomek Ar-Ge topluluğu öğrencilerinin sloganı topluluk üyeleri yeni paydaşlarına “Tek başına veya takımınla bize katıl projelerimizi beraber büyütelim” çağrısı yapıyor.