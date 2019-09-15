Paul Ntep 30 dakika oynadı
İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni transferi Paul Georges Ntep, Antalyaspor maçında 30 dakika sahada kaldı.15 Eylül 2019 Pazar 12:23
İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni transferi Paul Georges Ntep, Antalyaspor maçında 30 dakika sahada kaldı.
İstikbal Mobilya Kayserispor’da yeni transfer Paul Ntep, ilk kez giydiği Sarı Kırmızılı forma ile 30 dakika görev yaptı ve yerini Ziya Alkurt’a bıraktı.
Teknik heyet ilk yarım saatte performansından memnun olmadığı gerekçesi ile Kamerunlu oyuncuyu oyundan aldı.
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