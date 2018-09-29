Paul Doany’den ‘Dijital reklam yerli olsun’ çağrısı

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany de, “Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımlara karşı herkes üzerine düşeni yapmalı’’ dedi.

“Dijital reklam pazarında ülkemizden büyük miktarda reklam geliri elde eden bazı küresel firmaların vergi sistemimize tabi olmadıkları için vergi ödemediklerini ve BTK düzenlemelerine tabi olmadıklarını göz önünde bulundurarak Türkiye›nin yerli teknoloji platformu Admatic Grup ile işbirliği anlaşması imzaladık” diyen Doany, “Halihazırda kendi Programattik platformumuz ile bir sinerji oluşturacak bu işbirliği sayesinde, yerli ve milli teknoloji platformu alternatiflerinin kullanılması ve geliştirilmesi yönünde sektöre örnek olacak yeni bir hareket başlatmış bulunuyoruz. Ülkeye katma değer sağlayan yerli platformların tercih edilmesi bugüne kadar yurt dışına akan yüksek medya harcamalarını içeride tutacak, tam da ihtiyacımız olan bu zor zamanda ülke ekonomisine güç katacak” şeklinde konuştu.