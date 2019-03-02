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PAÜ’de Motor Test Laboratuarı kuruldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Fakültesinde motor teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak olan Motor Test Laboratuarı kuruldu.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:56
PAÜ’de Motor Test Laboratuarı kuruldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Fakültesinde motor teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak olan Motor Test Laboratuarı kuruldu. Motor çalışmalarına destek verecek laboratuar, elektrikli ve hibrit taşıt çalışmalarına da ivme kazandıracak.


PAÜ içten yanmalı, elektrikli ve hibrit motor yapılarının testlerine olanak veren motor dinamometresiyle motorların test işlemleri ve geliştirme süreçlerine yönelik işlemlerin gerçekleştirileceği Motor Test Laboratuarı oluşturuldu. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından 2018KRM004 kodlu proje kapsamında desteklenen, yeni nesil test dinamometresine sahip laboratuar projesi Üniversite’de motor teknolojilerinin geliştirilmesi üzerine yürütülecek çalışmalara katkı sunacak. Bunun yanı sıra Pamukkale Üniversitesi Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin ortak bir faaliyet alanı olarak ele alınan elektrikli ve hibrit araç çalışmalarına da ivme sağlayacak.



“İleri düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılabilmesine olanak sağlayacak”


Kurulan laboratuar ile ilgili bilgi veren Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Öztürk, “Pamukkale Üniversitesi BAP tarafından altyapı projesi ile desteklenen bu laboratuarın oluşturulması sürecinde farklı dinamometre sistemleri incelenmiş, yeni nesil teknolojilere adaptasyonun sağlanabileceği gelişmiş bir yapı olan Rejeneratif AC senkron dinamometre yapısı tercih edilmiştir. Günümüzde, ülkemizin dış kaynaklara bağımlılığının azaltılması açısından yerli motor geliştirilmesi meselesi önemli bir yere sahiptir. İleri düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılabilmesine olanak sağlayacak Motor Test Laboratuvarı, yerli otomobil çalışmalarında ihtiyaç olan yeni nesil motor tasarımlarına yön vermek amacıyla kurulmuştur” diye konuştu.


Projeye destekleri için PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’a teşekkürlerini ileten Öztürk, “Üniversitemizin hedeflerine ulaşmada araştırma geliştirme çalışmalarının yanı sıra eğitim-öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesine ve elektrikli-hibrit taşıtlar üzerinde sosyal farkındalığın artırılmasına da imkan verecek bu laboratuarın kurulumunda desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Bağ’a proje ekibi olarak teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:56
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