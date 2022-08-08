'Patronlar Kulübü' konuşuyor, reklamını 'sol' yapıyor!



Türkiye’de ekonomiye en ufak bir faydası olmamış, bilakis memleketi sömürmüş olan TÜSİAD, Türkiye’ye akıl vermeye devam ediyor.

TÜSİAD’ın reklamını da sol medya yapıyor.

Sözcü’den Sayime Başçı’ya konuşan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, “Türkiye Ekonomi Modeli ile enflasyonda, kurda ve CDS'lerde tarihin en kötü dönemlerinden biri yaşanıyor. Son bir yıldır çizilen ekonomik çerçeveye dair eleştirilerimizi en baştan beri paylaşıyoruz. Enflasyonla doğru yöntemlerle mücadele etmiyoruz. Ekonomide sorunları hızlı ve doğru adımlarla çözersiniz fakat yukarıda saydığımız bu üç konuda kararlılıkla ilerlemek zaman ister. Bu konularda ileriye gitmediğiniz müddetçe ülke olarak kalkınamıyorsunuz.” diye konuştu.

Kaynak: Baran Haber