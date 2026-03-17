Patnos’ta Sakal-ı şerife büyük ilgi
Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen programda 'Sakal-ı şerif' büyük ilgi gördü.
Patnos Recep Tayyip Erdoğan Camiinde düzenlenen programda sergilenen 'Sakal-ı şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Salavatların getirildiği programda duygu dolu anlar yaşandı. Cam fanus içinde korunan 'Sakal-ı şerif'i dünya gözüyle gören vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına boğuldu.
