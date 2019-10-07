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Patlıcanlı pratik beyti kebabı tarifi

Akşam yemeğiniz için enfes bir tarife nedersiniz.

07 Ekim 2019 Pazartesi 23:04
Patlıcanlı pratik beyti kebabı tarifi

Malzemeler;

5adet patlıcan

2 adet yufka

Yarım çay bardağı su

Yarım çay bardağı sıvıyağ

Köftesi İçin;

350 ila 400 gram kıyma

1 adet orta boy kuru soğan

Tuz

Karabiber

Pulbiber

Kırmızı toz biber

Kimyon

Üzeri İçin;

Birkase dolusu yoğurt

1-2 diş sarımsak

Sosu İçin;

1-2 yemek kaşığı tereyağı

Kırmızı toz biber

Pulbiber

Yapılışı;

patlıcanları alacalı soyalım Sonrasında uzun ince şeritler halinde kesip  acı suyunun çıkması için tuzlu suya koyup bir müddet bekletelim. Sonra  patlıcanları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirip fırça yardımıyla hafifce yağlayıp 180 derece fırında  yumuşayıp hafif kızarana kadar pişirelim. Diğer  yandan kıymayı derin bir kabının içerisine alıp. İçine soğanı rendeleyelim. Tuz ve diğer baharatları da ilave edelim. Sonra ilk yufkayı düz bir zemine seriyoruz. Sıvıyağ ve su karışımından her yerine gelecek şekilde  sürüyoruz. Ardından yufkanın bir tarafını hafif katlıyoruz ve bu kısma da biraz yağlı su karışımından sürüyoruz. Sonra  fırınladığımız patlıcanların bir kısmını sırayla diziyoruz. Sonrasında ise kıyma harcının yarısını uzunlamasına patlıcanların baş tarafına yerleştiriyoruz. Ve yufkayla birlikte sarıp, 3 parmak kalınlığında dilimliyoruz. 2. yufkayıda aynı şekilde hazırlıyoruz. Hazırladığımız yufkalı köfteleri iç tarafı gözükecek şekilde yağlı kağıt serili tepsiye  yerleştiriyoruz. 200 derece ısılı fırında  30 ila 40 dakika pişmeye bırakıyoruz. ilk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Son olarak tereyağında hafif yaktığımız kırmızı toz biber ve pulbiberli sosu da üzerine döküp servise sunuyoruz.

Afiyet Olsun.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 23:04
  1. beyti kebabı

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