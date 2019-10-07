Patlıcanlı pratik beyti kebabı tarifi
Akşam yemeğiniz için enfes bir tarife nedersiniz.07 Ekim 2019 Pazartesi 23:04
Malzemeler;
5adet patlıcan
2 adet yufka
Yarım çay bardağı su
Yarım çay bardağı sıvıyağ
Köftesi İçin;
350 ila 400 gram kıyma
1 adet orta boy kuru soğan
Tuz
Karabiber
Pulbiber
Kırmızı toz biber
Kimyon
Üzeri İçin;
Birkase dolusu yoğurt
1-2 diş sarımsak
Sosu İçin;
1-2 yemek kaşığı tereyağı
Kırmızı toz biber
Pulbiber
Yapılışı;
patlıcanları alacalı soyalım Sonrasında uzun ince şeritler halinde kesip acı suyunun çıkması için tuzlu suya koyup bir müddet bekletelim. Sonra patlıcanları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirip fırça yardımıyla hafifce yağlayıp 180 derece fırında yumuşayıp hafif kızarana kadar pişirelim. Diğer yandan kıymayı derin bir kabının içerisine alıp. İçine soğanı rendeleyelim. Tuz ve diğer baharatları da ilave edelim. Sonra ilk yufkayı düz bir zemine seriyoruz. Sıvıyağ ve su karışımından her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Ardından yufkanın bir tarafını hafif katlıyoruz ve bu kısma da biraz yağlı su karışımından sürüyoruz. Sonra fırınladığımız patlıcanların bir kısmını sırayla diziyoruz. Sonrasında ise kıyma harcının yarısını uzunlamasına patlıcanların baş tarafına yerleştiriyoruz. Ve yufkayla birlikte sarıp, 3 parmak kalınlığında dilimliyoruz. 2. yufkayıda aynı şekilde hazırlıyoruz. Hazırladığımız yufkalı köfteleri iç tarafı gözükecek şekilde yağlı kağıt serili tepsiye yerleştiriyoruz. 200 derece ısılı fırında 30 ila 40 dakika pişmeye bırakıyoruz. ilk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Son olarak tereyağında hafif yaktığımız kırmızı toz biber ve pulbiberli sosu da üzerine döküp servise sunuyoruz.
Afiyet Olsun.
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