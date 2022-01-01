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Kadın - Aile Patlıcan yemeği nasıl yapılıyor? Etsiz patlıcan yemeği tarifi
Kadın - Aile

Patlıcan yemeği nasıl yapılıyor? Etsiz patlıcan yemeği tarifi

Patlıcan yemeği gerekli malzemeler | Akşam için hafif bir yemek arayanlar "Patlıcan yemeği " tarifini araştırmaya başladı. Peki, patlıcan yemeği nasıl olur? Tam ölçülü patlıcan yemeği | Denenmiş patlıcan yemeği tarifi

Yeniakit Publisher
2022-01-01 15:06:00 -
Patlıcan yemeği nasıl yapılıyor? Etsiz patlıcan yemeği tarifi

Hem leziz hem de hafif bir yemek tarifi arıyorsanız; işte denenmiş tam kıvamında patlıcan yemeği tarifi

Etsiz patlıcan yemeği tarifi

Malzemeler:

  • 4 adet patlıcan
  • 1 adet soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet kırmızı biber
  • 3 adet domates
  • 1,2 çay bardağı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Patlıcan yemeği nasıl yapılıyor?

Patlıcanları alacalı soyup küp küp kesin. Ardından patlıcanları 20 dakika kadar tuzlu suda bekletin.

Soğanı küçük küçük doğrayın. Biberleri halka halka kesin.

Zeytinyağını tencereye alın ve soğanı soteleyin.

Soğanlar pembeleşince biberleri ekleyip 4-5 dakika daha kavurun.

Domatesleri de ilave edin.

Patlıcanları da süzüp ekleyin.

Baharat ve 1 su bardağı sıcak suyu tencereye alın.

Tencerenin kapağını kapatın ocağın altını kısın.

Patlıcanlar yumuşayınca ocağı kapatın.

Servis aşamasında yemeği maydanoz ya da dereotu ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Bugün ne pişirsem? Patates çorbası nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem? Patates çorbası nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Bugün ne pişirsem? Patates çorbası nasıl yapılır?

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