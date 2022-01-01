Patlıcan yemeği nasıl yapılıyor? Etsiz patlıcan yemeği tarifi
Patlıcan yemeği gerekli malzemeler | Akşam için hafif bir yemek arayanlar "Patlıcan yemeği " tarifini araştırmaya başladı. Peki, patlıcan yemeği nasıl olur? Tam ölçülü patlıcan yemeği | Denenmiş patlıcan yemeği tarifi
Hem leziz hem de hafif bir yemek tarifi arıyorsanız; işte denenmiş tam kıvamında patlıcan yemeği tarifi
Etsiz patlıcan yemeği tarifi
Malzemeler:
- 4 adet patlıcan
- 1 adet soğan
- 2 adet yeşil biber
- 2 adet kırmızı biber
- 3 adet domates
- 1,2 çay bardağı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
Patlıcan yemeği nasıl yapılıyor?
Patlıcanları alacalı soyup küp küp kesin. Ardından patlıcanları 20 dakika kadar tuzlu suda bekletin.
Soğanı küçük küçük doğrayın. Biberleri halka halka kesin.
Zeytinyağını tencereye alın ve soğanı soteleyin.
Soğanlar pembeleşince biberleri ekleyip 4-5 dakika daha kavurun.
Domatesleri de ilave edin.
Patlıcanları da süzüp ekleyin.
Baharat ve 1 su bardağı sıcak suyu tencereye alın.
Tencerenin kapağını kapatın ocağın altını kısın.
Patlıcanlar yumuşayınca ocağı kapatın.
Servis aşamasında yemeği maydanoz ya da dereotu ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.