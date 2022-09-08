Patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır? Lokanta usulü patlıcan kebabı tarifi: Patlıcan kebabı malzemeleri ve püf noktaları

Kebap çeşitleri ülkemizde en çok tercih edilen ve ilgi çeken yiyecekler arasında. Patlıcan kebabının tadı ise sofralarda ayrı bir yer alıyor. Bu noktada patlıcan kebabı tarifi ve malzemeleri, farklı lezzet arayanlar tarafından araştırma konusu oldu. Ana yemeklerin baş tacı olan patlıcan kebabı, sosu ile harmanlanınca bir başka lezzete ulaşıyor. Peki, patlıcan kebabı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte yöresel lezzetlerimizden olan patlıcan kebabının tarifi, püf noktalarıyla birlikte haberimizde bulabilirsiniz.

Fırında patlıcan kebabı nasıl yapılır? Öncelikle püf noktalarına bakalım...

PÜF NOKTALARI

Patlıcanların tadının acı olmaması için tuzlu suda 10 dakika bekletebilir sonrasında yıkayarak kullanabilirsiniz. Acı sevenlerdenseniz tarifinizde acı biber tercih edebilirsiniz. Patlıcan kebabını fırınlamadan önce üzerine 4-5 dilim minik tereyağı ve bir iki kaşık zeytinyağı eklemeniz yemeğinizi daha fazla lezzetlendirebilir.

PATLICAN KEBABI MALZEMELERİ

1 kilo patlıcan (kemer patlıcanı)

Köfte İçin:

Yarım kilo kuzu-dana karışık kıyma

Yarım demet maydanoz

4-5 diş sarımsak

1 adet büyük soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

Tuz

Üzeri için:

Domates

Sivri biber

PATLICAN KEBABI YAPILIŞI

Patlıcanları 3 parmak genişliğinde doğrayalım. Fırın tepsisine bir kaç damla zeytin yağı damlatalım ve tepsiyi yağlayalım. Patlıcanların şeklini bozmadan (patlıcanlar bölünmemiş gibi) tepsiye dizelim. Önceden ısıtılmış 230° fırında 40 dakika pişirelim.(patlıcanların inceliğine ve fırının pişirme hızına göre pişirme süresi değişiklik gösterebilir) Robota sarımsağı, maydanozu, soğanı koyalım ve robottan geçirelim. Herhangi bir kabın içine robottan geçirdiğimiz malzemeleri, kıymayı, zeytin yağını, karabiberi, tuzu koyalım ve güzelce yoğuralım. Harçtan küçük parçalar koparalım ve elimizle yuvarlak şekil verelim. Patlıcan dilimlerinin arasına köfteleri yerleştirip, patlıcanları birbirine yaslayalım. Kalan boşluklara domates, sivri biber yerleştirelim. Patlıcan kebabımızı tekrar 220° fırına koyalım ve köfteler pişene kadar bekleyip, servise sunalım. Afiyet olsun.